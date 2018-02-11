多省市监狱尝试罪犯离监探亲 戴定位手环每天汇报

原标题：上海10名服刑者获准回家过年：戴定位手环每天汇报行程

来源：北京青年报

上海10名服刑者获准回家过年

需佩戴定位手环 每天向监狱汇报行程 全国多省市监狱尝试离监探亲

离监探亲服刑人员佩戴的手环 图片来源：北京青年报

本月8日上午，上海宝山监狱的服刑人员朱亮（化名）被民警叫到了谈心室，在这里他得知，今年春节期间，他将获准离监探亲，时间是从大年夜到正月初四，一共5天。据上海市监狱管理局称，今年春节期间，上海的四家监狱将有10名上海籍服刑人员离监探亲。而北京青年报记者了解到，不仅在上海监狱，今年春节期间，四川、陕西的监狱系统都会让少部分符合要求的服刑人员离监探亲。

离监探亲期间将佩戴定位手环

上海市监狱管理局的工作人员表示，之所以尝试让少部分服刑人员在春节期间离监探亲，是为了贯彻司法部提出的“治本安全观”理念，让表现非常良好的服刑人员能够在春节期间和家人团圆。

北青报记者了解到，上海市监狱系统今年春节期间准许离监探亲的这10名服刑人员在监狱外的这5天时间里，并不是处于脱离管理状态的。

“这段期间监狱是采取了措施的，会加强服刑人员离监期间的管理。比如我们给每位服刑人员都配备了一个电子手环，可以在监控室内实时显示他们所处的位置，如果他们摘掉或者损坏手环，手环就会立即报警，我们这边就会发现。”上海市监狱管理局工作人员说，“同时，每位服刑人员都要到住地所属的派出所进行登记备案，每天晚上5点到8点还要向监狱方面汇报当天的活动情况。”

“回家过年”服刑人员考核标准严

对于这样离监探亲的政策，除了服刑人员在监狱外的监管外，在众多服刑人员中，如何选择少数的离监探亲服刑人员，成为大家关注的焦点。

对此，上海市监狱管理局工作人员说，对离监探亲服刑人员的考核标准非常严格，必须同时满足服刑期已过半、服刑期间一贯表现良好、在监狱内属于“宽管”待遇、离监后不致危害社会等一系列条件。

以在上海宝山监狱服刑的朱亮为例，今年51岁的他在2010年因犯走私罪被判有期徒刑11年，目前已经服刑6年多，他的父母今年都已年过七旬，身体不好，他母亲因为腿脚不便，也无法到监狱看望儿子，而朱亮在监狱服刑期间表现良好，综合考虑各种因素，所以今年他获得了在春节期间离监探亲的机会。

多省市监狱系统尝试离监探亲

北青报记者了解到，除了上海市的监狱系统外，四川、陕西等多地的监狱系统都在尝试离监探亲的形式。

本月7日，四川监狱系统“春暖归途”服刑人员离监探亲启动仪式在邑州监狱举行，四川省今年春节期间预计有近260位服刑人员通过离监探亲的方式回家过年。据悉，这将是全国今年春节期间规模最大的一次离监探亲活动。而2007年至今，四川省已有4173名服刑人员离监并安全返回，无一起监管安全和治安事故发生。

2018年春节期间，陕西监狱系统也将有100余名服刑人员获批在春节期间和家人短暂团聚，这也是陕西省停滞了十多年的服刑人员奖励性离监探亲再次得以恢复。而根据规定，职务类、金融类、涉黑类、涉恐类、毒品类犯罪等及流窜犯、诈骗犯均不在此列。文/本报记者 付垚

责任编辑：刘德宾 SN222