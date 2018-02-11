269名解放军十三届全国人大代表选举产生

日前，解放军23个选举单位先后召开军人代表大会或军人大会，充分发扬民主，按照法定程序和要求，选举产生了269名十三届全国人大代表。习主席和军委对全军选举工作高度重视，解放军选举委员会两次召开会议，研究审议选举工作有关问题。全军选举工作从去年10月陆续展开，解放军团级以上单位都成立选举委员会，设立专门工作机构；基层单位普遍召开军人大会，直接选举产生旅（团）级单位军人代表大会代表；旅（团）级以上单位自下而上召开军人代表大会，选举产生上一级军人代表大会代表。在此基础上，各战区、各军兵种、军委机关各部门、军事科学院、国防大学、国防科技大学等23个选举单位召开军人代表大会或军人大会，以无记名投票方式差额选举产生十三届全国人大代表。这次换届选举，代表结构进一步优化，代表平均年龄50.4岁，都是军队各方面各战线的优秀分子。

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