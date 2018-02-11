张高丽主持国务院食品安全委员会第五次全体会议

原标题：（时政）张高丽在国务院食品安全委员会第五次全体会议上强调

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

下更大功夫坚决守护好人民群众“舌尖上的安全”

汪洋出席

新华社北京2月11日电 国务院副总理、国务院食品安全委员会主任张高丽11日主持召开国务院食品安全委员会第五次全体会议并讲话。会议总结5年来食品安全工作，讨论有关文件，研究2018年重点工作原则意见，部署春节和全国“两会”期间食品安全工作。

中共中央政治局常委、国务院食品安全委员会副主任汪洋出席会议。

张高丽表示，党中央、国务院高度重视食品安全工作。党的十九大报告提出，实施食品安全战略，让人民吃得放心。习近平总书记强调，农产品和食品安全问题，是底线要求。安全农产品和食品，既是产出来的，也是管出来的，但归根到底是产出来的，要加强源头治理，健全监管体制，把各项工作落到实处。李克强总理也提出明确要求。过去5年，在党中央、国务院坚强领导下，各地区各部门各单位齐心协力、扎实工作，食品安全工作取得明显成效，食品安全形势总体稳定。下一步，要认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动食品安全治理体系和治理能力现代化，确保人民群众“舌尖上的安全”。

张高丽强调，做好食品安全工作，要坚持产管并重，落实生产经营者主体责任，用好检查、检验、办案、信息公开等手段，严格把好食品安全每一道关口。要坚持标本兼治，加强土壤污染防治与修复，推行农业标准化生产，促进食品产业高质量发展。要坚持德法并举，落实最严厉的处罚和最严谨的标准，推动在全社会形成尚德守法、共治共享的食品安全文化。要坚持点面结合，推广先进典型经验，带动食品安全治理水平整体提升。要扎实做好春节和全国“两会”期间食品安全工作，让人民群众过上一个安全祥和快乐的春节。要坚持党政同责，各级党委、政府要把食品安全工作摆到更加突出的重要位置，切实担负起促一方发展、保一方平安的政治责任。各地区各部门各单位要牢固树立“四个意识”，按照“三严三实”要求，加强统筹协调，加大政策支持，强化督查考评，把食品安全各项工作抓实抓好抓出成效。

汪洋强调，要认真贯彻落实党的十九大精神，积极适应我国社会主要矛盾变化，加快健全标准体系，夯实监管基层基础，创新监管方式方法，落实属地管理责任，进一步提升食品安全监管能力和水平。要加强监管执法，强化行业自律，鼓励公众监督，督促生产经营者履行主体责任、诚信守法经营。要深入推进供给侧结构性改革，促进农业和食品产业高质量发展，为人民群众提供更多优质安全、营养健康的食品。

国务院食品安全委员会成员单位、有关部门负责人参加会议，食品安全委员会专家委员会有关专家列席会议。（完）

责任编辑：张迪