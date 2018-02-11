“西藏流亡政府”头目窜访南非 遭当地大规模抗议

来源：中国驻南非大使馆

原标题：偷偷窜访南非的“西藏流亡政府”头目遭到当地大规模抗议

近日，“西藏流亡政府”头目洛桑孙根偷偷窜访南非并企图到大学进行公开演讲，遭到数百名南非民众和中国侨民的强烈抗议，活动被迫取消。

抗议现场

8日，正在南非窜访、自称“西藏中央政府总统”的“西藏流亡政府”头目洛桑孙根企图到南非斯坦陵布什大学法律系进行公开演讲时，数百位南非民众和中国侨民从四面八方聚集到大学，用和平有序示威方式表达了对这一流亡政客破坏中南友好行径的强烈不满和愤怒。

抗议现场

洛桑孙根拿着美国护照，偷偷入境南非，图谋分裂中国、破坏中南关系的活动。获悉他来南窜访消息后，中国驻南非大使馆第一时间向南非外交部进行严正交涉和抗议。南非外交部召见“达赖集团驻南非代表处”负责人进行训诫。有关负责人承诺洛桑孙根来南后不会进行任何公开活动。洛桑孙根的窜访活动受到南非政府、执政党和各界民众的强烈反对，被迫取消所有公开活动。但洛桑孙根一伙却自娱自乐地在“西藏流亡政府官网”大肆宣扬所谓“这是1996年以来西藏政治领导人首次对非洲进行正式访问”，并将在南接受当地一家媒体采访的照片发到个人脸书。

抗议现场

广大南非普通民众对洛桑孙根窜访南非并计划到斯坦陵布什大学法律系进行政治表演表示强烈愤慨。他们聚集到斯坦陵布什大学，高举横幅和标语，并反复高喊“世界上只有一个中国”，“西藏是中国不可分割的一部分”，“不得破坏一个中国原则”，“停止破坏中南友好关系”，“停止分裂中国”等口号。当他从大楼后门走出时，抗议民众高喊“滚出去”！参与抗议的民众称，洛桑孙根窜访南非，试图进行政治表演本身就违背了南非政府长期奉行的一个中国政策，对外发出了错误的政治信号，破坏了中南互信的政治基础，不利于中南关系发展，势必减损中国对南投资信心，破坏南非减贫发展进程，损害南非国家和人民的整体利益。有的民众接受媒体采访时表示，允许西藏分裂分子来南非活动，不仅让南非政府失信于人，必将损害中南合作，最终损害我们的利益。大家对洛桑孙根破坏南非和中国人民长期精心维护的南中友好合作关系感到愤慨，对达赖集团为达到分裂中国之目的不惜牺牲南非人民利益的行径感到愤恨，呼吁南非政府、各党派和广大人民团结一致，共同谴责和阻止敌对势力绑架南非人民利益的可恶行径。

抗议现场

据了解，组织参加今天抗议活动的是南非执政党非国大当地基层组织党员群众和开普敦中国和平统一促进会、学生学者联谊会、华人警民合作中心、宋庆龄基金会、福建、东北同乡会等侨领与华侨华人。

责任编辑：张建利