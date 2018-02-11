媒体评政务App使用难：手机上的形象工程也应问责

原标题：对手机上的“形象工程”也应问责

无论是政府网站还是政务App，其建设、开发都不能是抱着尝鲜、赶时髦或充政绩的心态，不能是对“互联网+”概念的叶公好龙。

下载了40多款政务软件，近二分之一都无法正常使用；这些软件评分普遍偏低，下载用户也很少，有用户点评“有本事不要通过单位必须下载”；其中，山东省政务服务软件频繁闪退，福州晋安区政务软件上的资讯点击一次浏览量却增加10多次；中国软件测评中心的测评报告直指，超过40%的省部级机构单位的政务软件存在各种链接失败、兼容性差等问题……

日前，央视以《手机上的“形象工程”》为题，聚焦了大量政务App使用难的现象。耐人寻味的是，记者联系山东政务服务软件的主管部门，涉事工作人员竟回应：这款软件办不了事，办理不行、申报都不行，谁告诉你这款软件能办事的？

“谁告诉你这款软件能办事的？”的“雷语”，的确有些刺耳和反逻辑——政务App的功用，当然得指向“办事”，否则要之何用？但这却道出了很多政务App不堪“大”用的尴尬现实。

事实上，部分政务App Bug一堆、形同鸡肋的情形，已非首次曝光。只不过，这次央视的报道，以更多的样本呈现出了政务App鸡肋化的普遍和严重。

这么多政务App，从移动端的便民工程变成手机上的“形象工程”，殊为可惜：本来这些意在搭移动互联网“快车”，打着“让群众少跑腿，让数据多跑路”口号的政务App，承载了政务服务与时俱进的期许，其开发和维护也耗费了不少公帑。如今却沦为移动版“僵尸网站”，成为摆设式存在，这是对公共投入的浪费，也延宕了公共服务的渠道拓殖机会，损害了政府的公信力。

鉴于此，显然有必要像治理“僵尸网站”那样，治理手机上的“形象工程”。对各地方、部门而言，无论是政府网站还是政务App，其建设都不能是抱着尝鲜、赶时髦或充政绩的心态，不能是对“互联网+”概念的叶公好龙，而应该纳入政务信息化工程建设的大盘子中，打造成公共服务的平台延伸、政府形象的展示窗口。

针对不少政府网站僵尸化的病象，2015年国务院办公厅开展第一次全国政府网站普查，2016年则以季度抽查通报为抓手开展全国政府网站常态化监管，2017年5月份还首次公布了不合格政府网站责任单位和人员的问责情况。就在前不久，国办函〔2018〕12号文还要求，政府网站不合格或整改不到位，将被问责，问责情况按季度统计，每年1月31日前集中公示。

正因为对“僵尸网站”的从严治理，包括整合、清理和规范，北京市去年底就提出，到2018年底，在各项服务“提质不减量”的前提下，把全市1042家各类政府网站精简90%以上，只保留80多家；有些地方官员，如海南儋州市商务局长，还因政府网站“首页长期未更新”而被立案审查。

对那些鸡肋化的政务App，或许也该有系统化整治：对其进行必要的抽查、普查，并跟政府网站那样纳入绩效考核；针对那些连区县一级、基层部门都上马App项目的情况，强化共建意识，该整合则整合。而对于不合格的政务App，该启动问责的也不应含糊。

总之，不能任由手机上的“形象工程”毁政府形象的情况继续下去了。

责任编辑：张建利