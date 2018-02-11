著名京剧小生表演艺术家张春孝去世 享年83岁

京剧表演艺术家张春孝。资料图

张春孝在京剧武戏宗师李万春诞生百年纪念会上讲话。资料图

新京报快讯（记者田超）2月10日上午9点15分，著名京剧小生表演艺术家张春孝先生因病在北京家中去世，享年83岁。新京报记者从张春孝先生家人及徒弟处获悉，其遗体告别仪式将于2月12日（周一）上午8点至9点，在北京八宝山殡仪馆举行。

张春孝是著名的京剧茹（富兰）派、叶（盛兰）派小生，妻子刘秀荣是著名京剧旦角表演艺术家，两人不但在舞台上塑造了诸多经典角色，近些年还致力于京剧人才的培养和传统剧目的挖掘、整理工作。他基本功扎实，文武兼长，台风潇洒，表演大方，代表剧目有《平贵别窑》《黄鹤楼》《群英会》等。

张春孝生于1935年，北京人，本名张德山。他于1942年入鸣春社科班第二科学艺，排名春孝，师从张世孝，工小生。1948年科班解散转入四维戏剧学校第三分校。排名张维孝，从李玉泰、毕鑫如、韩长宝等学艺。1949年随校转为戏曲实验学校（现名为中国戏曲学院），第一期学生继续学业，1956年毕业。

在校期间得萧长华、王瑶卿、金仲仁、姜妙香、迟月亭、李德彬等名家指点，并得茹富兰精心传授，文武兼擅；后又拜叶盛兰为师，得其亲授，毕业后为该校实验剧团主要演员，还曾向俞振飞请教昆曲。他与刘秀荣、钱浩梁、谢锐青等长期合作，并于1963年与刘秀荣拍摄京剧舞台艺术片《穆桂英大战洪州》。他还导演过《碧血杨家将》《夫人城》《香罗帕》《游西湖》《沉海记》等剧。他在国内收有许多学生，并在戏曲院校兼课任教，北京的主要徒弟有包飞、郝仕鹏等。

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