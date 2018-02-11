北京今年将推5G网络试点 已在怀柔进行试验

原标题：千余公共场所上网免费网络信号强度相差较大

无线上网公共场所已覆盖各区，记者体验各处网络信号强度相差较大；5G网络已在怀柔试验

“-MyBeijing-”网站页面显示的免费无线网络服务场所。

记者首次连接“-MyBeijing-”时，手机显示“无互联网连接”。

新京报讯 （记者王俊）网络时代来临，WIFI（无线网络）在公众生活中成为必不可少的一部分，除了家中的无线网络24小时全开，公共场所的无线网络也变得尤为重要。近日，北京经信委发布消息，北京提供免费无线上网的公共场所已经覆盖了各区，总数达到1020处。

免费上网场所再添18处 首次登录须注册

从2016年1月开始，北京市经信委先后公布提供“-MyBeijing-”免费无线上网服务的公共场所名单，在主要公共场所为公众提供免费无线上网服务。

近日，北京市经信委对外披露了第十九批开通免费无线上网服务的场所名单，北京再添18处公共场所免费WIFI。这18个公共场所分布在石景山区、西城区、门头沟区、房山区、延庆区。其中，西城区、石景山区新的免费WIFI服务场所主要布局在一些委办局面向百姓的公共服务场所，而门头沟区免费WIFI则布局在一些景点。

这18个公共场所网络系统还在测试过程中，如有疑问建议，可拨打热线电话010-53815678。在这些场所使用免费无线上网服务要先搜索“-MyBeijing-”，首次登录须使用手机号进行注册。

城市街道占八成 公园博物馆覆盖较少

根据“-MyBeijing-”官网显示，城市道路、办事大厅等公共场所覆盖最广。其中城市道路占八成，835处在运行，3处维修。办事大厅112处在运行状态，6处维修。

市民喜欢逛的公园和博物馆免费WIFI覆盖较少，共10处，7处在运行，什刹海公园、北海公园、天坛公园3处处于维修状态。文化体育场所3处运行、1处维修。

交通枢纽方面，有北京北郊客运站候车大厅、地铁北京西站地下二层东侧通道、西侧通道以及地下一层出租车等候区等处。

医院卫生服务站共40处，38处在运行状态，2处维修。社区服务中心只有朝阳区团结湖街道社区文化活动中心。

■ 记者体验

首都博物馆网速较快 地铁北京西站无法连接

地点 首都博物馆

记者从首都博物馆广场进入馆内，广场处无法搜索到“-MyBeijing-”，进入馆内大厅，“-MyBeijing-”出现了，信号渐渐变强，苹果手机在连接过程中显示状态为“不安全网络”、安卓手机则处于“正在连接”。

大概过了2分钟连接确认后，手机自动跳转到了登录界面。首次使用需先注册，记者点击“立即注册”后，页面跳转至注册页面，输入手机号，进行“点击获取”验证码，设置密码等。记者用了约2分钟时间，连接成功。从搜索到信号到连接成功，记者大概用时5分钟。在首都博物馆地下一层、二层、三层，网络信号均很稳定，网速较快，手机播放视频畅通无阻。

地点 石刻艺术博物馆

石刻艺术博物馆也在“-MyBeijing-”免费WIFI服务场所。记者进入博物馆，行走至约20米后，手机搜索到“-MyBeijing-”，然后自动连接。但网络信号并不强烈，只有一格。

记者随后进入博物馆的展厅，展厅中信号显示为满格，但手机网络上的小视频加载很慢，打开后播放卡顿，甚至无法播放。但用微信发送图片较为顺畅。

地点 夕照寺街、左安门内大街

城市街道成为“-MyBeijing-”免费WIFI服务场所的“主战场”，记者在夕照寺街、左安门内大街等地对无线网络进行了体验。

夕照寺街“-MyBeijing-”信号满格，在行驶的汽车中也能自动连接，并且网络畅通，播放视频能够迅速加载、播放。

在夕照寺街周边的商家中，记者手机时不时能连接上“-MyBeijing-”，但不太稳定，时不时掉线。

记者隔天在左安门内大街体验，手机自动连接后，出现“success”的页面。信号满格，微信聊天较为稳定，但视频以及音乐加载很慢。

地点 地铁北京西站

目前，有4处交通枢纽在“-MyBeijing-”免费无线上网服务的公共场所名单中。记者来到了地铁北京西站地下二层东侧通道、西侧通道，看到春运时期的北京西站人来人往。

记者在东西两侧通道，手机均能搜索到“-MyBeijing-”，信号显示为满格，但记者尝试了5分钟，仍然无法连接。

■ 现状

部分受访者不知有免费WIFI

体验中，记者随机询问多位市民是否知晓“-MyBeijing-”、是否知晓此处有免费无线网络，部分受访者回应称没有听过。一名市民表示，知道有免费WIFI，但一直没有连接成功。

不过仍有市民对“-MyBeijing-”比较熟悉，在首都博物馆地下一层，一名父亲跟孩子说，现在公共场所设施齐全，还有免费WIFI。记者询问，这名市民表示知道首都博物馆已被“-MyBeijing-”免费网络覆盖，自己也会使用。

■ 链接

北京今年将推5G网络试点

近日，记者从北京市经信委获悉，北京今年将继续推进新型智慧城市建设，备受老百姓关注的5G网络已经开始相关试验工作，今年将进行试点试用。

根据《北京市大数据和云计算发展行动计划（2016-2020年）》，到2020年北京将实现4G网络全覆盖，在北京城市副中心、2019年北京世园会园区、北京新机场、2022年冬奥会场馆等率先开展5G网络商用示范。

市经信委主任张伯旭表示，从技术角度上看，北京5G试用基本已经做好准备，等国家颁布相应的标准后，就将正式走入市场。目前北京已经在怀柔试验场对5G网络进行相应的试验工作。

责任编辑：刘德宾 SN222