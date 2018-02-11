北京狗年烟花五环外开卖 销售网点较往年减逾八成

原标题：狗年烟花开卖 销售网点减少超八成

昨日，位于五环外的海淀区友谊路与皇后店南路交叉口的一处花炮网点，市民前来购买烟花。 新京报记者 王贵彬 摄

距离除夕还有5天，从昨日（2月10日）起，狗年花炮在京城五环外的87个销售网点全线开卖。新京报记者在花炮售卖现场了解到，今年北京所有的正规花炮销售网点均不再销售“吐珠类”和“组合类”烟花，而千响挂鞭已经持续12年不涨价，每挂售价仍为38元。

焦点1

销售网点地址可微信查询

狗年花炮开卖首日，记者来到了位于五环外的海淀区友谊路与皇后店南路交叉口的一处花炮网点。“我们这儿是全海淀区唯一一处花炮销售网点。”昨日上午，花炮网点店主李先生一边整理着花炮箱，一边告诉记者，有购买需求的市民可以关注“北京熊猫烟花”微信公众号，点击“查网点”就能找到距离自己最近的网点购买花炮。此外，市民还可以通过微信公众号预先浏览花炮的燃放效果视频，先看效果再进行购买。

据了解，2018年春节期间，北京市共设置烟花爆竹销售网点87个，同比下降82.97%，五环路内及各区划定的禁放区域内不设置销售网点。其中，东城、西城两区未设置零售点，朝阳、海淀、丰台、石景山等四区均进一步压减了网点数量。

记者注意到，按照新修订的《北京市烟花爆竹安全管理规定》，北京市五环路内禁止燃放烟花爆竹，也不设置花炮销售点。目前，北京各区均已公布禁限放区域，各区行政中心和人口密集区基本都被划为禁放区。

而在限放区域内，除农历除夕至正月初一的全天，初二至十五每天的早7点到晚12点可以燃放外，其他时间均不得燃放。此外，在空气重污染橙色和红色预警期间，全市所有区域禁售、禁放烟花爆竹。

昨日，工作人员在摆放烟花。 新京报记者 王贵彬 摄

焦点2

“吐珠类”“组合类”烟花停售

北京市熊猫烟花公司是目前北京唯一经过授权的烟花销售公司。记者从北京市熊猫烟花公司了解到，从今年开始，“吐珠类”与“组合类”烟花将全面停售，取而代之的是一种新型组合烟花，“这可是烟花里的‘超高清’版本，绝对环保”。北京市熊猫烟花公司相关负责人告诉记者，与传统大型组合烟花相比，新版“超高清”组合烟花升空高度可以达到10余米，但并不会在空中开炸，燃放后也不会形成烟雾，“它的燃放时间更长，是传统组合烟花的2倍，而价格只相当于传统组合烟花的50%。”

记者在现场看到，不少前来购买烟花的市民一般都是买上三两挂千响鞭或者一些小型的烟花。“我主要就是买一些小型的烟花给孩子玩儿，让他们感受一下春节的传统年味儿。”一大早，市民张女士就带着自己的孩子过来挑烟花。

据了解，在北京市场售卖的300多个新品种中，儿童玩具类、线香类品种占30%，“这两年，安全环保的儿童玩具类特别是线香类产品，越来越受到京城消费者青睐，因此，今年春节我们特意调整了产品的配比，加大了儿童玩具类、线香类的比重，丰富了品种和花样。”北京市熊猫烟花公司相关负责人说。

焦点3

千响挂鞭12年未涨价

“千响挂鞭，35元-40元/挂”，记者看到，不少网点店主都在店内悬挂了这条宣传语，而千响挂鞭的价格从2006年开始已经有12年未曾涨价。此外，不单单是千响挂鞭，两千响、五千响、万响挂鞭的建议零售价，基本都是2006年的价格，“超级彩色大地红，王牌挂鞭，喜欢放鞭的顾客，没有不知道这个名字的，从2006年开始年年大卖，可也是一直没涨过价。”网点店主李先生说。

据北京市熊猫烟花公司相关负责人介绍，自从2006年进入北京市场以来，鞭炮类产品熊猫烟花一直采取平价策略，回馈消费者。

责任编辑：张建利