原标题：日媒：中国水陆两栖飞机太强大 能向钓鱼岛运兵

资料图：中国钓鱼岛

海外网2月11日电 中国研制生产的世界最大水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600于2017年12月24日在广东珠海成功首飞。日媒称，AG600既能在陆地上起降，又能在水面上起降，其强大性能引发了日本的担忧。

日本news-postseven网站报道称，中国人民解放军不断推进自身建设发展，通过AG600向钓鱼岛输送士兵也具有现实可能性。报道认为，由于AG600可进行实战化配备，中国的两栖作战能力得到了极大的增强，大大提高了所谓“夺取”钓鱼岛的战斗力。

据此前新华社报道，AG600于2017年12月24日在中国广东省珠海成功首飞，飞行时间为1个小时左右。AG600翼展38.8米，选装4台国产涡桨-6发动机，可以搭载50人，最大航程为4500米，可抗2米海浪，最大续航时间超过12小时。

日媒还预测，中国的国产航母在2020年前能够确保初期作战能力，潜艇数量也将增加，到时候将实现近海防御与远海防卫结合的“混合战略”，并且将强化海军力量。

日本陆上自卫队还将在2018年新设日本版“海军陆战队”的离岛防卫专门部队——“水陆机动团”，该部队能在他国“进攻”离岛时，迅速展开夺岛作战。日媒曾报道，其中一部分将部署在距离钓鱼岛较近的冲绳地区，声称将用来“遏制”中国。据了解，水陆机动团总兵力预计在3000人左右，还将部署AAV7水陆两栖战车。

日本近期小动作不断。中国外交部发言人陆慷曾表示，日方有关做法丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，也丝毫动摇不了中方维护钓鱼岛领土主权的坚定决心。中方敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端，按照双方2014年达成的四点原则共识精神，与中方相向而行，以实际行动为两国关系改善发展作出努力。

中国外交部发言人华春莹也曾表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。“日方所作所为丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，中方维护钓鱼岛领土主权的决心坚定不移”。

责任编辑：张迪