环球时报：碰上欧洲宰客 中国人也要敢于抽他们脸

原标题：希思罗机场丢了英国和欧洲的人

我们主张，中国人今后要更加主动地维护自己在海外的权益，用理性、合法的方式针对各种不公平对待开展交涉，让那些昧良心做事的人和机构现原形，威信扫地。

伦敦希思罗机场第二航站楼免税店对中国消费者采取歧视政策，前往中国的客人必须消费1000英镑才能领取优惠券，而前往其他目的地的人只需消费79英镑就可获得同样资格。在环球网连续做出报道并引发中国网民愤怒声讨后，希思罗机场免税店于北京时间12日做出正式道歉，表示立即调整，确保为所有顾客提供相同福利。

▲希思罗机场免税店于2月12日04点46分在微博上发布声明称，感谢广大顾客对于World Duty Free VIP贵宾券一事给予的反馈，本公司已于第一时间就此事展开了调查并查明问题。

希思罗机场是欧洲最繁忙、也最现代化的机场之一，随着中国赴英乃至赴欧旅游人数快速攀升，该机场里的中国游客可谓川流不息，他们在机场免税店的购物活动相当活跃。第二航站楼的欺骗性政策这次被抓住了，我们不知道之前是否有过其他对中国人的歧视，不知道该机场的其他航站楼，乃至英国其他中国人的汇集点是否剪过我们的羊毛，这些年给中国人带来过什么样的损失。

必须说，希思罗机场的这一做法是非常典型的“宰客”行为，对欧洲标志性设施里的商业服务会如此缺德，应当说中国人都没有思想准备。很多中国人听到这个消息的第一反应是气愤，同时会想：英国人莫非穷疯了吗，做事会如此不自尊？

这件事对舆论的冲击相当大，因为它挑战了中国社会对英国以及欧洲的认知。原来英国“就这样啊”，那么漂亮的希思罗机场竟也藏着败絮，会干出这么丢人的事，相信不知道有多少中国人会这样想。

希思罗机场这么干，除了认为中国游客有钱，想多赚一笔，大概也觉得中国人比较容易骗，“宰”中国人不容易被揭露。这当中多少还掺入了一些文化歧视。

我们主张，中国人今后要更加主动地维护自己在海外的权益，用理性、合法的方式针对各种不公平对待开展交涉，让那些昧良心做事的人和机构现原形，威信扫地。

诚然，外界对中国游客的财力和消费心理可能存在误解，我们自己对此也有责任。比如中国人消费的“崇洋”心态还是蛮重的，喜欢跟风购买某款或某类洋货，有时促进了国外经济，但没有落下好，反而引起某些国外特定社会的不满。这是中国人需要注意的。

但是就希思罗机场免税店的欺诈行为而言，与上述问题没有直接联系。它就是希思罗机场免税店太黑心了，破了现代商业文明的底线，他们享受着正规免税店的招牌，暗中搞的却是街头小贩“见什么人开什么价”那一套，他们的诚信受到文化歧视和利己主义的侵蚀。

由于希思罗机场是欧洲文明的“地标”之一，它这次不仅丢了英国的人。也会给欧洲所有商场在中国人心中的形象留下一个负分。

希思罗机场免税店已经道歉，但整个西方仍面对中国“摆谱”。希思罗机场免税店风波之后，很多中国人大概会想：其中一些摆谱是不是强撑的呢？

责任编辑：张岩