广西政协原副主席刘君被开除党籍 降为副处级

原标题：广西区政协原副主席刘君被开除党籍，降为副处级非领导职务
广西壮族自治区政协原党组成员、副主席刘君因严重违纪受到开除党籍行政撤职处分
日前，经中共中央批准，中共中央纪委对广西壮族自治区政协原党组成员、副主席刘君严重违纪问题进行了立案审查。
经查，刘君违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受私营企业主安排打高尔夫球，用公款支付个人费用；违反组织纪律，在组织谈话函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，利用职权谋取私利，收受礼品礼金，纵容、默许其子利用本人职务上的影响谋取私利。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘君开除党籍、行政撤职处分，降为副处级非领导职务；收缴其违纪所得。
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