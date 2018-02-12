多地叫停互助献血 曾有人非法买卖血液形成利益链

原标题：北京叫停“互助献血” 将增采血点

2017年11月16日，燕郊某爱心献血屋。采血室内，一名白血病病友家属，正在进行“互助献血”，他要献出两个单元的血小板。新京报记者 大路 摄

互助献血早已不是新鲜词。早在2009年前后，互助献血就在全国各地展开，在救助需血患者的同时，也催生了利益链、滋生血头卖血等产业，受到外界争议。记者近日从北京市卫生计生委了解到，按照国家卫生计生委要求，北京已于2月10日叫停互助献血，而不少医院内部工作人员则对“血荒”感到担忧。北京市卫生计生委称，北京将增加血点布局，加强血液安全保障。

互助献血退出北京历史舞台

为缓解供血不足的状况，互助献血在医院中并不少见。

根据《中华人民共和国献血法》第十五条规定，为保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。为保证应急用血，医疗机构可以临时采集血液，但应当依照本法规定，确保采血用血安全。

如今，这种献血方式退出北京历史舞台。记者昨日从市卫计委处得到确切消息，按照国家卫生计生委《关于做好十九大期间医疗安全管理工作的通知》（国卫发明电〔2017〕53号）停止开展互助献血的要求，北京决定于2018年2月10日起停止开展互助献血。

不过，市卫计委相关负责人还表示，实际运作中确实属于病情需要，家属真实意愿，可作个别处理。

多地已相继叫停互助献血

叫停互助献血的不止北京。

早在2012年就有媒体曝光，武汉已经暂停互助献血，此事一时引发社会争议。

而据广西南宁当地媒体报道，从2014年1月到2015年6月，该地血站检测出的不合格血液中，68.2%的标本来自互助献血人群，互助献血也为非法买卖血提供温床，去年南宁叫停互助献血。

2017年12月，四川省卫生计生委在官网挂出通知，要求取消互助献血。通知中称，互助献血制度作为无偿献血的有效补充形式，为缓解临床用血压力发挥了一定作用，但各地在执行过程中仍存在诸多问题，为非法组织卖血等违法乱纪行为制造了可乘之机。贯彻落实国家卫计委《关于做好十九大期间医疗安全管理工作的通知》中的工作要求，除边远地区以外，各地原则上不开展互助献血，并于2018年3月底前取消互助献血。

几乎每一次叫停互助献血，都会引发社会争议。

一方面，互助献血背后的利益链令人触目惊心。据当地媒体报道，近年来，南宁市非法买卖血液的情况严重，长期盘踞在南宁血站周边的三个犯罪团伙，通过线上线下等方式寻找献血者和患者，“低买高卖”牟利。去年，该地相关部门查实，3个犯罪团伙11名犯罪嫌疑人非法组织买卖血液逾80万毫升，涉案金额达200余万元。而早在2015年，新京报就曾刊登报道，曝光北京部分互助献血成为“有偿献血”。

另一方面，面对“血荒”，互助献血成为不少患者的唯一希望。一位业内人士告诉记者，北京聚集了来自全国各地的患者，不少都是疑难重症，而尤其对于血液病人来说，其需要的血液量大、成分血保存时间短，互助献血叫停后，这些患者将面临巨大压力，北京一些具有血液病优势的医院，已开始说服患者回到有血源的地方就诊。

应对

北京将加大团体献血招募力度

还将加强与津冀地区及其他省份采供血机构业务协作

据了解，加强血液安全保障，已写进北京市卫生计生委今年的重点工作。市卫计委主任雷海潮介绍，加强血液安全保障，北京将增加并优化采血点布局，加大团体预约献血，促进公民无偿献血，做好省际调剂用血，保障血液供需平衡。

积极设立新采血点

市卫计委相关负责人介绍，市献血办近期将组织各区献血办召开献血点协调会，落实《北京市2016―2020年采血点建设指导意见》，努力保证现有采血点正常工作，保证各采血点的有效采血时间；同时积极挖掘和设立新采血点，增加采血点以增加总采血量。涉及采血点的维护、运行等问题，各区献血办应及时主动向主管区长汇报，保证“拆一补一”。

加大团体献血招募力度

该负责人透露，北京还将加大团体献血招募力度。市红十字会要充分发挥红十字高校工作委员会、区红十字会、企事业红十字会作用，重点组织文明单位、高等院校、国有企事业单位积极参加献血，开展“公务员献血月”“企事业单位献血月”“校园学生献血月”活动并将长期固定，号召和组织更多团体单位参加无偿献血，努力提高团体献血的比例。采供血机构在保证街头采血点工作时间的同时，安排好团体无偿献血的采集工作。

加强与津冀采供血协作

此外，每年迎来大量外地患者的北京，还将加强与津冀地区以及其他省份采供血机构的业务协作。各采供血机构根据各地区采供血季节波动特点，借助京津冀协同发展和外省市力量，建立血液调剂常态机制，互帮互利，提高北京市血液供应能力。

同时，北京对医疗机构也提出要求。各临床用血医疗机构在执行供血计划、实行分级库存管理、启动供血预警和推动患者血液管理等方面明确部门职责和目标，实现用血关健环节的控制。同时加强对临床医生的“限制性输血策略”和对用血患者的“安全有效输血策略”宣教，积极应用成熟的医疗技术，开展患者血液保护，力争各临床用血医疗机构自体输血率达到30%以上，降低对异体血的依赖程度。

建议

推进人造血临床应用，制度应“跟上”

互助献血是“没有办法的办法”，现在的关键问题不是叫停与否，而是如何去解决用血难的问题。医疗机构可以通过提高医疗水平减少并发症的发生，降低对血液的需求量，但光凭医院没法解决根本问题。目前人工造血的科技已经基本成熟，中国有着庞大的人口基数，一旦人造红细胞、体外培养血小板等技术得到应用，将为解决用血难问题带来巨大突破。人就是细胞组成的，掌握了细胞技术，相当于拥有了“上帝之手”。

然而，目前我国对于细胞治疗并没有专门的部门与人员进行管理，制度的空白相比科技的发展有所滞后。政府部门的管理制度应该“跟上”，在管理与制定相关政策时，应该让更多临床一线的专家参与其中。

责任编辑：张建利