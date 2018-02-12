辽宁省人大常委会原副主任唐宏光病逝 享年96岁

唐宏光同志生前照片 辽宁日报 资料图
原标题：辽宁省人大常委会原副主任唐宏光逝世，享年96岁
辽宁省人大常委会原副主任唐宏光同志，因病医治无效，于2018年2月5日在沈阳逝世，享年96岁。
唐宏光同志，原名崔炤，曾用名唐楠。河南省唐河县人。1921年9月出生，1937年12月参加革命工作，1938年4月加入中国共产党。1941年起，任冀鲁豫军区十九团总支书记、陕甘宁边区教导一旅政治部组织科科长等职。1945年11月起，任沈阳保安二旅政治部副主任、开通县县长、镇东县委书记、辽西省行政干校副校长等职。1952年起，任辽西省人民政府副秘书长、辽宁省人民政府副秘书长、辽宁省人民政府办公厅主任、省外事办公室主任兼辽宁省对外友好协会会长、省对外经济联络局副局长等职。1980年3月，任辽宁省人大常委会副主任。1993年12月离休。
来源：辽宁日报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 西单大悦城行凶案后 北京20万人连夜巡...
- 【 军事 】 美称中国导弹过时 我军公布照片回击
- 【 财经 】 秦朔:影子富豪会被穿透 无论后面站着...
- 【 体育 】 詹姆斯24分 骑士新援发威虐杀绿衫军
- 【 娱乐 】 发际线高？杨幂被撩额前秀发惊现清装...
- 【 科技 】 MC天佑被全网禁播 多家平台连夜开会
- 【 教育 】 毕业生1个月写13万字记录大学:致敬青...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有