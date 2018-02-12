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辽宁省人大常委会原副主任唐宏光病逝 享年96岁

辽宁省人大常委会原副主任唐宏光病逝 享年96岁
2018年02月12日 17:22 澎湃新闻
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唐宏光同志生前照片  辽宁日报 资料图唐宏光同志生前照片  辽宁日报 资料图

　　原标题：辽宁省人大常委会原副主任唐宏光逝世，享年96岁

　　辽宁省人大常委会原副主任唐宏光同志，因病医治无效，于2018年2月5日在沈阳逝世，享年96岁。

　　唐宏光同志，原名崔炤，曾用名唐楠。河南省唐河县人。1921年9月出生，1937年12月参加革命工作，1938年4月加入中国共产党。1941年起，任冀鲁豫军区十九团总支书记、陕甘宁边区教导一旅政治部组织科科长等职。1945年11月起，任沈阳保安二旅政治部副主任、开通县县长、镇东县委书记、辽西省行政干校副校长等职。1952年起，任辽西省人民政府副秘书长、辽宁省人民政府副秘书长、辽宁省人民政府办公厅主任、省外事办公室主任兼辽宁省对外友好协会会长、省对外经济联络局副局长等职。1980年3月，任辽宁省人大常委会副主任。1993年12月离休。 

　　来源：辽宁日报

责任编辑：张义凌

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