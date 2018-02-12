中国烧伤护理学奠基人陶祥龄病逝 享年86岁

原标题：中国烧伤护理学奠基人陶祥龄在瑞金医院逝世，享年86岁

中国著名护理学家，中国烧伤护理学奠基人之一，上海交通大学医学院附属瑞金医院烧伤护理创建人、烧伤学科第一任护士长，瑞金医院终身教授陶祥龄，因病医治无效，于2018年2月11日16时35分在瑞金医院逝世，享年86岁。

陶祥龄教授1950年毕业于上海市震旦大学附属广慈医院高级护士学校，1950年至1957年任广慈医院手术室护士，1958年至1983年任烧伤科护士长，1984年至1988年任上海第二医科大学附属瑞金医院护理部主任，1989年至1992年任护理部主任顾问，1993年至1999年先后任上海高级护理培训中心主任、顾问，第二医科大学高级护理系兼职教授；1999年起任瑞金医院感染防控专业委员会顾问。1980年晋升为副主任护师，1987年晋升为主任护师，2001年被瑞金医院聘为终身教授。

陶祥龄教授一生对中国烧伤护理学做出了卓越的贡献。1958年被抽调至“大面积烧伤患者抢救小组”参加抢救钢铁工人邱财康，她扎实的专业理论、精湛的护理技术为成功救治邱财康提供强有力护理保障，在建立瑞金医院烧伤学科时她被任命为第一任护士长。1962年，她参加首届护理学术会议交流，介绍救治严重烧伤的“广慈护理模式”在全国推广应用，在这次大会上受到周恩来总理亲切接见，周总理当面勉励陶老师：“只有不懈怠，才能不落后”。

陶祥龄教授一生铭记周总理嘱托，敢为人先，勇于创新。她带领瑞金护理团队建立的护理常规和护理工作标准不但至今在烧伤抢救中被大量应用，还在重症医学等疑难患者救治中得到广泛推广。上个世纪六十年代初，她参考国外资料开创了环氧乙烷气体对不耐热的医疗器械和物品消毒的先例，联合医疗器械厂共同设计消毒容器，建立消毒方法，为环氧乙烷消毒方法在国内广泛使用奠定理论和实践基础；她根据病房细菌流行病学调查结果建立控制院内感染传播的相关护理制度、针对烧伤病人静脉穿刺难，她创造的指压法、推行法，和已成活皮片下以及疤痕组织下静脉穿刺的方法让大量严重烧伤患者得以挽救；针对严重烧伤患者气道护理难点，她不但建立并完善《吸入性损伤患者的护理规范》，还联系器械厂家，设计并制作了特殊长度的套管；同时她首创《瑞金医院烧伤科气管套管更换的规范》。用于烧伤病人救治，大量患者避免气道意外而抢救失败。

陶祥龄与同事们讨论工作（1999年）

生命不息，为护理事业奉献的心意不竭。1984年，陶祥龄教授率先运用现代化的电视教育手段来教育和培训护士，自编自导《无翅的天使》、《牢记血的教训》等示教片，成为瑞金医院护理新职工岗前培训的必修课之一。1993年上海市统战部、卫生局、高教局联合创办，由香港爱国人士刘浩清先生捐资建造的“上海高级护理培训中心”，陶祥龄教授担任第一任主任。在她担任培训中心主任的6年间，共举办37余期的各类在职护士继续教育培训项目，累计受训学员达6000余人次。她倡导的“严谨教育管理，优质教学质量”，使之成为护理教学的里程碑。

“当你用心去感受患者的痛苦和需求时，你就会有克服一切困难的意志和动力，去不断学习和钻研，也一定能取得成功”。一生奉献给瑞金医院，一生奉献给她挚爱的护理事业的陶祥龄教授，用自己的生命阐释了“南丁格尔誓言”。

陶老师，一路走好，您将永远深深地留在大家的记忆里！

来源：“上海交通大学医学院附属瑞金医院”微信公众号

责任编辑：张义凌