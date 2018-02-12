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河北永清县发生4.3级地震 北京有震感

河北永清县发生4.3级地震 北京有震感
2018年02月12日 19:04 新浪综合
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　　来源：法制晚报　　

　　[河北永清县发生4.4级左右地震 北京有震感]中国地震台网自动测定：02月12日18时31分在河北廊坊市永清县附近（北纬39.38度，东经116.66度）发生4.4级（编者注：4.3级）左右地震，最终结果以正式速报为准。@中国地震台网速报

责任编辑：张岩

地震河北永清县
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