河北永清周边200公里内近5年发生3级以上地震11次

#河北永清4.3级地震#震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共11次，最大地震是2014年9月6日在河北省张家口市涿鹿县发生的4.3级地震（距离本次震中150公里），历史地震分布如图。

责任编辑：张岩