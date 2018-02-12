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河北永清周边200公里内近5年发生3级以上地震11次

河北永清周边200公里内近5年发生3级以上地震11次
2018年02月12日 19:10 中国地震局网站
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　　#河北永清4.3级地震#震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共11次，最大地震是2014年9月6日在河北省张家口市涿鹿县发生的4.3级地震（距离本次震中150公里），历史地震分布如图。

责任编辑：张岩

地震永清河北
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