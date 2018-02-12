千禧一代商业领袖跳槽频繁 90后升总监平均用4年

原标题：千禧一代商业领袖跳槽频繁 90后升职到总监平均仅用4年

北京晨报讯（记者 韩元佳）千禧一代正成为新兴商业领袖的重要力量。职场社交平台LinkedIn（领英）基于国内千禧一代（80后、90后）和X一代（60后、70后）的职场人大数据，近日发布了《中国千禧一代商业决策者洞察》。研究发现，千禧一代决策者晋升速度远超前代，更偏爱中小企业和金融行业，90后商业决策者更成为最活跃的职场社交领袖。

“千禧一代”泛指于1980年至2000年出生的人群。根据领英平台的数据，在5.46亿全球职场人中，包括近4000万商业决策者（总监级别及以上），千禧一代的决策者占比已经达到28%，已经成为重要力量。领英中国拥有超过270万商业决策者用户，千禧一代占比已超过50%。

在教育水平分布上，千禧一代的整体教育水平有所提升，但MBA、博士等高学历人群占比都较上一代有所下降。相较此前代际，千禧一代决策者表现出更高的跳槽频率，平均跳槽周期约2.5年， 而X一代为3.3年。

千禧一代也实现了更快的职场晋升通道。从基层到总监级别的升职过程上，X一代平均需要10年之久，80后需要6年，而90后则达到了惊人的4年。

千禧一代与X一代在行业选择上也呈现不同偏好。根据领英大数据，X一代决策者多聚集在制造、高科技和快消行业，而千禧一代决策者多聚集在金融、非营利性和医药行业。从具体岗位来看，在对行业经验和专长要求更高的岗位上，X一代仍然扮演着更为关键的决策角色。

值得关注的是，在商业决策者的公司规模分布上，90后商业决策者更加趋向汇聚在200人以下的中小企业。在职位方面，90后在CXO（首席X官）和企业主占比超过前代， 80后在总监职位上占比最高，而X一代在VP（副总裁）岗位则占据了最大的话语权。

来源：北京晨报

责任编辑：张建利