北京今日迎来回暖 最高气温将攀至5℃

原标题：风歇气温升 温暖迎新春

北京晨报讯（记者 王海亮）昨天北风又不知疲倦地刮了一天，虽是周日无奈却是工作日，上班族们只好顶着大风出行。今天，风力终于减小，京城迎来回暖，最高气温将攀5℃。年前的日子所剩无几，我们将在暖洋洋中迎来新春佳节。

资料图：民众在北京奥林匹克公园内游览。中新社记者 贾天勇 摄

昨天是寒风刺骨的一天，虽然阳光灿烂却丝毫不能“增温”，南郊观象台最高气温止步于-1.4℃，全市最高气温出现在海淀本站，也没有超过0℃，只有-0.7℃。今天白天风力减小，三四级北风转二级南风，最高气温终于复苏到5℃。对于今冬北京天气舞台几乎被大风“包场”，北京市气象台专家解释，今年来自西伯利亚的冷空气势力偏强，次数也偏多。

从未来一周天气看，今天起到正月初二，白天最高气温将维持在5℃-8℃，夜间最低温在-4℃到-7℃，没有明显的大风天气，我们将在暖洋洋中辞旧迎新。

虽然春节期间比较“温暖”，但市气象台也给大家吃了“定心丸”，北京近期没有明显的雾和霾过程。昨天中国气象局发布的《2017年大气环境气象公报》显示的数据也让人挺开心。《公报》说，2017年全国大气环境获得改善，一年中，全国共发生6次大范围霾天气过程、9次沙尘天气过程（其中有1次沙尘暴过程），均少于常年。

从霾日数看，去年全国平均霾日数27.5天，比2016年减少10.5天，比2013年减少19.4天。京津冀、长三角、珠三角2017年平均霾日数分别为42.3天、53.3天、17.9天，比2016年减少18.1天、17.6天、3.2天，比2013年减少28.8天、35.7天、15.6天。

来源：北京晨报

责任编辑：张建利