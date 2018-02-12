工信部:新材料产业预计到2025年产值将达10万亿元

原标题：新材料产业 2025年产值 望达10万亿

《经济参考报》日前从工信部独家获悉，为进一步促进我国新材料产业的发展，工信部将从今年开始继续制定和出台一系列产业促进政策和措施。其中包括，编制实施2018年新材料产业折子工程，设立中国制造2025产业发展基金，制定支持新材料产业推广应用相关政策，启动实施“重点新材料研发及应用”重大工程。

此外，工信部还将围绕优化新材料产业发展环境“做文章”，将加快新材料生产应用示范平台、测试评价平台、资源共享平台、新材料制造业创新中心等建设；健全产业体系，完善和发挥产业专家咨询委作用，为新材料产业发展提供决策支撑；进一步深化军民融合，推进军工主干材料体系建设，促进新材料在军民领域双向转移转化。

经过各方努力，我国新材料产业总产值由2012年的1万亿元增加到2016年的2.65万亿元，年均增速27.6%。在部分先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等领域，我国还实现了与国际先进水平“并跑”甚至“领跑”。例如，在关键战略材料方面，中芯国际前七大耗材中六类材料实现国产采购；南山集团铝合金厚板通过波音公司认证并签订供货合同；中船重工兆瓦级稀土永磁电机体积比传统电机减少50%、重量减轻40%；世界首座具有第四代核电特征的高温气冷堆核电站关键装备材料国产化率超过85%；液态金属在3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域实现初步应用等。

工信部介绍，目前我国新材料产业发展势头良好，在产业政策的促进下，将保持这良好的增长势头，预计到2025年产业总产值将达到10万亿元，并保持年均增长20%；到2035年，我国新材料产业总体实力将跃居全球前列，新材料产业发展体系基本建成，并能为本世纪中叶实现制造强国提供基础支持。

来源：经济参考报

责任编辑：张建利