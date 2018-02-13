北京三条地铁线春运返程期间将加开临客

原标题：三条地铁线19日起每日凌晨加开临客

新京报讯 （记者裴剑飞）昨日，记者从北京地铁公司获悉，为方便春运返程乘客顺利回京，北京地铁公司决定于春运返程期间（2月19日至3月18日），在2号线、7号线、9号线三条线的每日首班车前后时段，采取加开临客措施，方便从北京站和北京西站凌晨返京的乘客能尽早乘坐地铁，并缓解火车站周边返程客流压力。

据了解，春运返程期间（2月19日至3月18日），北京地铁每日共加开临客9列。其中，2号线每日加开临客4列，7号线每日加开临客1列，9号线每日加开临客4列。其中，2号线北京站外环方向首班车时间为早5：04，内环方向首班车时间为早5：00；7号线北京西站开往焦化厂方向首班车时间为早5：30；9号线北京西站开往国家图书馆方向首班车时间为早5：19，开往郭公庄方向首班车时间为早5：49。

此外，为应对节后返京客流，北京站地铁站和北京西站地铁站还会每天提前20分钟开启车站大门，减少凌晨返程乘客的站外等候时间。

■ 人物

39年“老铁路”春运不“寂寞”

2月12日，北京阵风7级。

凌晨5点多，北京西车务段101站值班员赵志刚准备回值班室的时候，风开始大了。“要是真刮起来，今天就要两小时巡视一次了，得仔细看看车厢底下的防溜铁鞋”，赵志刚扶了扶有点吹歪的帽子。

春运期间大量加开列车开行，停靠加开列车客车车厢的101站员工也忙碌了起来，这里最多的时候要停放170余辆客车车厢，看护客车、检查防溜、岔道扳动、配合调车是站里的主要工作，57岁的赵志刚便是这个站上三名员工中的一员。 新京报记者 刘经宇

为列车上一道“保险”

沿着海淀区闵航南路一直走到头，北京西车务段101站就在这里。

和人们对于春运火车站里人山人海的印象不同，101站里一共只有三名工作人员和一列又一列的客车，寒风凛冽中显得有些寂静。每次值班是两天时间，正常情况下每四小时一次巡视，把整个车站巡视下来要一个多小时，每检查过一辆车，要在车厢上做个标记，也是对自己工作的记录。赶上风大的日子，巡视次数要翻倍，两个小时一趟，一天下来都没什么休息时间。

赵志刚的岗位非常单调枯燥，平时就只有他一个人在站上守着车辆。不过提起自己的工作，赵志刚很坦然，“我们就是在为这些车上一道保险。”

在站里工作五年多，生物钟早已养成了习惯，夜里不需要定闹钟都会按时醒来去巡视，“有时候回家休息的时候，半夜也会醒过来，还想着要去巡视呢。”

春运最忙却开心

车站值班室里装置很简单，一张床，两张桌，几个储物柜，除了冰箱和微波炉还有头顶上的灯以外，只有夜班的手电筒算是电器了。因为工作需要，值班期间是不能有看电视、玩手机这种娱乐的，陪伴赵志刚的，只有铁路上上百辆车厢。“这份工作要有责任心，最大的挑战也就是寂寞了”。

春运是101站最为忙碌的时刻，车辆调度频繁，赵志刚要负责协调调度，扳动道岔，经常在外面一站就是几个小时，这却也是他最开心的时候，“能看到同事了啊，站里不是只有我自己了。”

每次调配车辆，上级车站会给赵志刚打来电话，告诉他需要调动哪些车辆，赵志刚要在站内找到指定车厢，上报具体位置，然后要跑到一公里外将车站南侧的大门打开，等待牵引机车进站。“虽然大家都要顾着手上的工作，也说不上几句话，但还是觉得很高兴。”

闲不住的铁路人

39年前，18岁的赵志刚刚刚从学校毕业，便来到了铁路系统工作，这一下就是大半辈子。“以前在别的岗位上工作，那个时候一天要连续上12个小时班，精神高度集中，现在这喝浓茶的习惯就是那时候留下的，提神啊。”年级慢慢大了，身体也不再像年轻人一样硬朗，赵志刚便来了101站做起巡视检查工作，“忙了这么多年，闲不住啊，能干一天咱就干一天吧。”

跟很多铁路人一样，越到节假日，越是忙起来回不了家，赵志刚比较欣慰的是自己妻子也是铁路人，所以很理解自己的工作，但经常在外值班，还是会让女儿不开心。赵志刚印象最深的，是女儿四岁生日的时候，自己要去值班，女儿却非要让自己在家陪她过生日，“那时候孩子还小，撒泼打滚啊，但我也没办法，不能因为这个耽误工作啊，只能狠狠心，硬着头皮从家里出去了，后来慢慢长大了，女儿也就开始理解了。”

因为以前工作的原因，赵志刚爱喝点酒，方便在家休息的时候能快点睡着，睡醒好再去值班，自从来了101站，他把酒也戒了。“巡视不能喝酒啊，耽误事儿，我就当为了自己身体健康，哈哈！”话音未落，赵志刚抬头看了看时间，“哟！马上12点了，我得去巡视去了。”

责任编辑：张建利