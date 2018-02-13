卫计委：流感病例持续下降 未来一周疫情将趋平缓

原标题：国家卫计委：我国流感病例持续下降，未来一周疫情将趋平缓

2月13日“健康中国”政务新媒体从国家卫生计生委疾病预防控制局获悉，经过多部门加强联防联控，我国流感病例持续下降，防控工作取得明显成效，全国传染病疫情形势总体平稳。

据国家卫生计生委疾病预防控制局局长毛群安介绍，国家卫生计生委高度重视流感等冬春季传染病防控工作，会同教育、交通运输、质检、食品药品监管、旅游、铁路和民航等部门加强联防联控，防控工作取得明显成效，全国传染病疫情形势总体平稳。目前，我国流感季节性高峰已明显回落，北方省份和南方省份流感样病例报告比例均持续下降，分别由高峰时期的5.7%和6.7%降至3.7%和4.7%；流感样病例暴发疫情也持续减少。乙型Yamagata系和甲型H1N1共同为优势毒株，未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异。预计春节期间流感疫情将进一步趋于平缓。其他重点传染病中，无甲类传染病疫情发病报告，流行性出血热、其他感染性腹泻等冬春季高发传染病疫情持续下降，麻疹、禽流感等疫情处于较低水平。

毛群安强调，春节期间人员流动性大、归国返乡务工人员多和群众聚餐聚会增加，流感、感染性腹泻和食物中毒等发生的风险可能会有所增加，要求各地卫生计生部门继续做好春节期间的传染病防控和疫情处置工作。同时，也对公众针对性地发布了健康提示信息，呼吁广大群众保持良好的健康卫生习惯，做好个人防护，共同度过一个健康祥和的春节。

相关健康提示

（一）重点风险提示。

1.2018年春节期间，我国内地发生风险相对较高的传染病有季节性流感、人感染禽流感、感染性腹泻等，另外要注意食物中毒和一氧化碳中毒等风险。

2。乘坐密闭交通工具、人群短时间内急剧增多以及接触频繁，将增加呼吸道传播和接触传播传染病风险，如季节性流感等。

3。节日期间聚餐和在外就餐机会增加，食源性疾病和食物中毒发生可能性会有所增加，要注意饮食卫生，预防食物中毒、感染性腹泻等。

4。赴境外旅行，要重点注意中东呼吸综合征、白喉等呼吸道传染病，霍乱、感染性腹泻等肠道传染病，以及寨卡病毒病、黄热病等蚊媒传染病的风险。

（二）流感防控健康提示。

1。保持室内空气流通。

2。尽量避免去人群聚集场所。

3。咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，避免飞沫传播。

4。经常彻底洗手，避免用手触摸口、眼、鼻。

5。如出现发热、咳嗽、咽痛等表现应戴上口罩，及时就医，减少接触他人，尽量居家休息。

另外，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，推荐老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群接种流感疫苗，6月龄以下婴儿、孕妇和慢性病患者的家庭成员和看护人员也应考虑接种流感疫苗。

来源：国家卫生计生委官方网站

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责任编辑：张义凌