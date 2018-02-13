今年1月新增人民币贷款2.9万亿元 创历史纪录

中国人民银行12日发布的2018年1月金融统计数据显示，2018年1月份除社会融资规模不及预期外，M2货币供应增速与新增信贷均超预期，新增信贷更达到2.9万亿元，大幅超过前值5844亿元，创历史纪录。

资料图：银行工作人员清点货币。中新社记者 张云 摄

数据显示，1月新增人民币贷款29000亿元，同比多增8670亿元，环比多增23156亿元；其中短期贷款新增6856亿元，同比多增1296亿元，环比多增7659亿元；中长期贷款新增19210亿元，同比减少2283亿元，环比增加14039亿元。

对于1月新增贷款反弹力度超过近年同期，中信证券固定收益部首席研究员明明分析称，这主要是由于短期贷款增加超预期。“临近春节，居民贷款尤其是短期贷款增加显著。”明明进一步指出，企业新增贷款反弹力度也较大，尤其是短期贷款反弹力度与绝对水平均较高。这主要是因为今年春节假期较晚，企业投资信贷多集中在1月。此外，银行信贷额度有一定程度宽松，托底了实体需求。

社会融资规模增量方面，数据显示，2018年1月社会融资规模增量30600亿元人民币，低于预期31500亿元人民币。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.69万亿元，同比多增3717亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加266亿元，同比多增140亿元；委托贷款减少714亿元，同比多减3850亿元。

海通证券首席宏观分析师姜超认为，从结构上来看，金融强监管下表外非标融资受到明显压制，1月新增委托、信托贷款、未贴现银行承兑汇票仅有1178亿元，同比少增了1.1万亿元，是社融的主要拖累。对实体发放贷款增加2.69万亿，同比多增3800亿元，一方面反映年初银行信贷冲动仍存，另一方面更为重要的是反映了融资需求从表外向表内转移。

天风证券研报同样指出，表外融资较低迷为社融同比下降的主因。“主要是受监管全面限制通道业务等影响，信托贷款及委托贷款同比大幅少增。”上述报告称。

值得注意的是，广义货币（M2）持续低位，余额172.08万亿元，同比增长8.6%，增速略有回升，比上月末高0.5个百分点，但仍为有数据以来第二低值。招商证券研报认为，增速提高的主因是金融部门持有的M2回升，一方面是非银同业存款一般季末下跌、季初增长。另一方面，春节前流动性改善，货币基金规模增长较快。M2口径调整仅影响0.1个百分点。

但九州证券首席经济学家邓海清指出，从趋势来看，单个月的修复性上行并不能代表趋势，M2的增速8%-9%仍然处于历史最低增速水平，相比于社融增速11%-12%而言也仍然偏低。

总体而言，目前市场表现说明资金空转减少，表外贷款得到约束，部分实体经济融资需求回表。因此，业内人士普遍认为金融去杠杆大趋势不变、金融监管也将继续深化。

来源：经济参考报

责任编辑：张建利