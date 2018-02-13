三亚红树林酒店“娱乐吧案”终审:4名被告无罪

原标题：三亚司法机关为旅游企业提供法律保护

红树林度假酒店“娱乐吧案”终审宣判：4名被告无罪

本报讯 4年前被媒体高度关注的三亚湾红树林度假世界“娱乐吧案”近日终于落定：三亚市人民检察院对此案撤诉，三亚市中级人民法院宣判此案4名被告无罪。这意味着，4年前被卷入“博彩风波”的三亚湾红树林度假世界娱乐吧博彩游戏并无违法，符合娱乐经营范围。

据了解，多位一直关注此案的法律界专家认为，最高人民法院今年颁发的一号文件所倡导的“为企业家创新创业营造良好法治环境”有着深刻的历史背景，对企业的发展有着积极的作用。专家们对三亚司法机关点赞，从某种程度上说，这也是海南省的“新时代新气象”，表明了海南省“将海南打造成我国旅游业改革创新试验区”实践中的态度与决心，同时也表明了三亚司法机关为旅游度假企业提供法律保护，营造法治环境的先进理念。

2014年2月初，由三亚市红树林酒店文化公司在三亚湾红树林度假世界娱乐吧引进的博彩游戏，被一媒体曝光为“博彩”后引起国内外关注，一时间有关该酒店涉嫌博彩的报道被热炒，三亚市公安机关随即对该酒店4名当事人进行抓捕，三亚市城郊人民检察院指控4名被告，请求依法判处4名被告人刑事责任。而4名被告人辩称，控方指控被告人法律依据不足，娱乐吧的游戏模式本质是有奖游戏，没有涉及现金或有价证券，更没有抽头渔利，是合法的。此外，娱乐吧的经营模式是企业在国际旅游岛的建设中政府支持试验的一次娱乐创新，并不是企业的完全自主行为。

此案一审理便是4年，审理期间，经历多次判决、抗诉和重审。最新消息显示，近日公布的三亚城郊人民法院公开的（2015）城刑重字第6号刑事判决书判决该案4名被告人无罪。该判决书称，“结合本案已查明的事实及相关证据分析”，本案中的三亚湾红树林度假酒店“娱乐吧”在运营方式上和控方指控的罪名的运作方式有区别，公诉机关指控四被告人的罪名不成立，依照法律应认定四被告人无罪。

此后，三亚市中级人民法院公布的刑事裁定书显示，准许三亚市人民检察院依法撤回抗诉，“三亚城郊人民法院公开的（2015）城刑重字第6号刑事判决书自本裁定送达之日起发生法律效力”，该裁定为终审裁定。自此，悬了4年的“三亚湾红树林度假酒店娱乐吧‘博彩事件’”落定。

中国政法大学诉讼法学研究院、北京大学法学院、清华大学法学院等多位学者及多位法律界人士就此案接受采访时表示，正如判决书所说的，红树林酒店娱乐吧经营模式体现出的是娱乐和游戏的性质。该案的终审判决，显示了海南省包括三亚市政府部门的“新时代新气象”。

新闻内存

“娱乐吧案”事件始末

■2010年1月4日，国务院发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，海南国际旅游岛建设正式步入正轨。

■2012年9月19日，三亚湾红树林度假酒店对外开放试营业，建筑面积68万㎡，是融会议、会展、时尚、艺术、文化、娱乐等为一体的目的地度假酒店。

■2012年11月18日，三亚湾红树林度假酒店娱乐吧开业。

■2013年2月中旬，红树林娱乐吧因境内外媒体报道在网上引起关注和热议，三亚市相关部门高度重视，为配合有关部门的调查工作，暂停营业。

■2014年1月底，一电视媒体《疯狂的“娱乐吧”》的报道，红树林娱乐吧再次引发国内外媒体关注并陷“博彩风波”。

■2014年1月28日，红树林娱乐吧管理人员及相关人员共4人被刑事拘留，两天后转为逮捕。此后近一年时间，案件进入庭审阶段，其间曾因证据不足、案情复杂等原因进行了补充侦查及延期开庭。

■2014年8月5日，第一次开庭。

■2014年12月9日，一审判决。基于被告人的上诉，该案被发回重审。

■2015年3月，包括樊崇义、张保生、陈兴良、张明楷、陈瑞华、张中在内的政法专家、教授在北京召开了专题研讨会，提出三点结论：红树林酒店娱乐吧的经营模式，体现出娱乐和游戏的性质；是出于吸引游客、促进消费的目的；是在建立“国际旅游岛”、鼓励旅游创新的背景下，在办理相应的审批手续，获得相关部门、领导认可、鼓励的情况下，进行的酒店经营方式创新尝试。

■2017年3月14日，三亚市城郊人民法院重审，作出（2015）城刑重字第6号刑事判决，判决四被告人无罪；三亚市中级人民检察院提出抗诉。

■2017年12月29日，三亚市中级人民法院公布此案刑事裁定书，准许三亚市中级人民检察院撤回抗诉，明确三亚市城郊人民法院（2015）城刑重字第6号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

责任编辑：刘德宾 SN222