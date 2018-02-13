工商总局开展互联网广告专项整治 这五类是重点

原标题：国家工商总局自2月起开展互联网广告专项整治工作

五类违法互联网广告被重点整治

本报讯（记者 蔺丽爽）昨日，北京青年报记者从国家工商总局了解到，工商总局自2月起开展互联网广告专项整治工作，严肃查处含有欺骗误导消费者内容、损害人民群众财产利益的金融投资、招商、收藏品等五类虚假违法互联网广告。

工商总局相关负责人表示，按照《广告法》《“十三五”市场监管规划》《互联网广告管理暂行办法》的规定，加强互联网广告事中事后监管，强化导向管理，严格监管执法，紧紧围绕事关广大群众人身财产安全的重点领域，严肃查处虚假违法互联网广告，切实维护互联网广告市场秩序，保护消费者合法权益。

此次互联网广告专项整治工作，将以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介为重点，集中整治社会影响恶劣、公众反映强烈、危害人民群众人身财产安全的虚假违法互联网广告。

重点整治五类违法广告：一是涉及导向问题、政治敏感性问题、损害国家利益的违法互联网广告；二是危害人民群众人身安全、身体健康的食品、保健食品、医疗、药品、医疗器械等虚假违法互联网广告； 三是含有欺骗误导消费者内容、损害人民群众财产利益的金融投资、招商、收藏品等虚假违法互联网广告；四是妨碍社会公共秩序、违背社会良好风尚、造成恶劣社会影响、损害未成年人身心健康的虚假违法互联网广告； 五是社会公众反映强烈的其他虚假违法互联网广告等。

工商总局发布的通知显示，今年3月底之前将根据整治工作重点，结合本地互联网广告市场实际，组织开展互联网广告专项整治的动员部署。今年4月—10月底，严厉查处各类虚假违法互联网广告，集中力量查办大要案件，对涉嫌刑事犯罪的案件线索及时移送司法机关。工商总局加强对案件查办工作的指导和统一指挥调度，加大对重点案件的督办力度。还将会同整治虚假违法广告联席会议成员单位开展联合约谈、检查，公布典型案例，发挥震慑作用。

上周，全国互联网广告监测中心公布的数据显示，自该中心2017年9月1日正式启用以来，已实现对全国46个副省级以上行政区划的1004家重点网站及百度、盘石、蘑菇街、贝贝网等4家广告联盟和电商平台广告数据的SDK监测。据统计，该监测中心已采集发布广告信息10.6亿条次，发现违法广告23万条次，上报国家工商总局违法案件线索4740批次。全国互联网广告的违法率从开展监测前的7.1%降至1.98%，互联网广告监测的震慑作用初步显现。

据了解，今年全国互联网广告监测中心将推进互联网广告监测系统二期建设，完成移动互联网监测系统构建，提高互联网广告异地监测能力，1000家日常监测网站将拓展至2000家，动态监测网站将拓展到15万家。供图/视觉中国

责任编辑：刘德宾 SN222