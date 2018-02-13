北京晴暖大幕拉开 今日白天晴间多云最高8℃

北京晨报讯（记者 王海亮）昨天，北风不甘心离场，还在北京待了一天，仍有七级阵风。到16点50分，大风蓝色预警解除。气温终于迈上了回升的康庄大道，昨天南郊观象台最高温攀上5.5℃，今天更会跃上8℃。晴暖大幕已经拉开。

北京市气象台预报，未来一段时间，北京气温上升，晴暖气息和过年氛围相伴。今天白天晴间多云，最高温8℃；明天起到大年初五，白天最高温维持在3℃至8℃，夜间最低温-4℃至-6℃。气象专家提醒，虽然气温大幅回升，但早晚还是很寒冷，仍需谨防感冒。北京持续无有效降水的日子还在继续，请市民朋友勤补水保湿，谨防火灾。

到2月7日，今冬北京无有效降水日数持续108天，追平近十年最长纪录。到今天，无有效降水日数持续114天，这意味着，从去年10月23日到今天，今冬的连续无有效降水日数，追平了历史上南郊观象台最长无有效降水日数纪录（1970年10月25日至1971年2月15日）。到明天，史上最长纪录就会被打破，这是一项我们并不太乐意见到的新纪录。

总体上，年前年后，辞旧迎新之际，天公作美，北京冬日晴暖，也没有较强冷空气来滋扰，非常适合市民朋友外出采买年货、逛庙会、走亲访友。

来源：北京晨报

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