原标题：今年将开展对旅游领域严重失信相关责任主体的联合惩戒

旅游经营服务领域将建“黑名单”

本报讯（记者 赵婷婷）国家旅游局监督管理司昨日公布了全国旅游市场秩序整治“四季行动”情况。截至1月20日，全国共检查旅游企业61755家，立案2911件，罚款及没收违法所得3563.46万元，吊销营业许可证52家，罚没金额超过了过去三年处罚的总和。国家旅游局透露，今年将开展对旅游领域严重失信相关责任主体的联合惩戒，并发布旅游经营服务不良信息（黑名单）。

北京青年报记者了解到，截至1月20日，各地已设立旅游警察机构311家，旅游巡回法庭496家，工商旅游分局239家。一些旅游重点地区如浙江桐庐、重庆武隆、江西婺源、海南三亚、湖南张家界、浙江杭州、福建武夷山、安徽黄山等地区的综合监管机制建设取得突破。

国家旅游局表示，经过一年的努力，“不合理低价游”等市场顽疾得到明显遏制，旅游线路产品价格回归理性，纯玩品质线路不断增多，诚信经营的市场导向得到强化，旅游市场综合监管体系初步形成，现代旅游治理能力有了明显提升，全国旅游市场秩序呈现持续向好的总体态势。

北青报记者了解到，今年国家旅游局将在全面总结2017年旅游市场秩序整治工作的基础上，实施“鹰眼计划”，锁定全国旅游市场秩序存在的突出问题，组织开展更为精准的市场整治“利剑行动”，努力实现精准监管。同时，还将开展对旅游领域严重失信相关责任主体的联合惩戒、发布旅游经营服务不良信息（黑名单）、依托全国旅游服务监管平台实施智能监管、深化旅游市场监管国际合作等工作，推动旅游市场秩序整治从“治标”向“治本”转变。

责任编辑：刘德宾 SN222