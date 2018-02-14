宜家未重申召回在华问题抽屉柜 被工商总局约谈

原标题： 工商总局就“问题抽屉柜”约谈宜家

本报讯（记者 蔺丽爽）昨日，国家工商总局官网发布消息称，针对2017年11月底，宜家公司在北美市场重申召回“马尔姆”系列抽屉柜产品，而在中国未做出重申召回说明的问题，工商总局消保局已经依法约谈宜家公司。

约谈中，工商总局消保局要求宜家公司对此次召回事件进行详细说明。同时提出三点要求：一是宜家公司在中国市场从事商业活动必须严格遵守中国的法律法规；二是宜家公司要认真履行企业的主体责任；三是要进一步扩大与消费者及舆论大众的沟通渠道，保障消费者的合法权益。

宜家公司承诺，严格遵守中国法律法规和相关标准，切实履行企业的主体责任，积极配合工商部门，扩大与消费者的沟通渠道，确保消费者合法权益的实现。

宜家公司表示，在2016年“马尔姆”抽屉柜召回时，向消费者作出的以下承诺仍然有效，其中包括对于不想继续使用马尔姆抽屉柜的消费者，可将产品退回至宜家商店，宜家公司将退还全款；消费者也可联系宜家公司提供上门收取服务，宜家公司也将退还全款。

责任编辑：刘光博