北京明确今年198项重点工作 长租房首入重点工作

原标题：长租房首入今年重点工作

新京报讯 （记者沙雪良）近日，市政府常务会议审议《2018年市政府工作报告重点工作分工方案》，将今年《政府工作报告》细化分解成198项重点工作任务，并明确每个项目至少有一名市政府领导牵头负责。

适度提高居住用地及其配套用地比重

这198项任务共涉及全面实施城市总体规划、深入推进京津冀协同发展、下大力气治理“城市病”等10个方面。与2017年重点工作分工相比，今年新增了2个方面的工作：全面实施城市总体规划和大力推进改革开放。其中，全面实施城市总体规划方面共有8项任务，包括全市城乡建设用地年度减量30平方公里以上、适度提高居住用地及其配套用地比重等。

此外，今年重点工作要求每项任务至少有一名市政府领导牵头负责，有些工作则由多名市领导联合承担。例如，“落实新一代信息技术等10个高精尖产业发展指导意见，提升金融、文化创意、商务等现代服务业发展质量和水平”这一项，由张工、阴和俊、王宁、殷勇4位副市长牵头；“抓紧建设人大附中通州校区、安贞医院通州院区和剧院、图书馆、博物馆等重大项目，进一步研究制定高标准配置优质公共服务资源方案”这一项，由张工、隋振江、王宁3位副市长牵头，市教委、市卫计委等8个委办局主责。

全国科创中心建设任务增加7项

今年分工方案中涉及建设全国科技创新中心的任务由去年的17项增至24项。

记者发现，和去年更加重视基础设施建设、完善公共服务配套相比，今年重点工作分工中，对于“三城一区”中各区域都有详细描述，在推进重大项目方面则细化到如北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心等项目的具体名称。

市政府办公厅相关负责人表示，市政府将完善制度保障，全面加强绩效管理，逐项严格考核，对慢作为、不作为的行为严肃跟踪问效。

鼓励产业园区建设职工集体宿舍

今年的分工方案中，至少有6个项目聚焦“房”，具体包括：严格执行各项房地产调控政策措施、加强市场监测和政策储备、完成1200公顷住宅供地、发展长期租赁市场、鼓励产业园区建设职工集体宿舍、推进已供地290万平方米共有产权住房和600万平方米商品住房建设形成市场供应等。

其中，发展长期租赁市场和鼓励产业园区建设职工集体宿舍两项内容，首次写进分工方案。

推进改革开放方面共有29项内容，其中写道，要继续清理“奇葩证明”，解决“最后一公里”问题，让信息多跑路、群众和企业少跑腿，办事像网购一样方便等。

今年市政府10方面重点任务

●全市经济社会发展主要预期目标

●全面实施城市总体规划，优化提升“四个中心”功能

●推进疏解整治促提升专项行动，提升城市品质、改善人居环境

●推进京津冀协同发展，提高城乡区域协调发展水平

●推进全国科创中心建设，加快构建高精尖经济结构

●加强城市精细化管理，下大力气治理“大城市病”

●进一步坚定文化自信，把全国文化中心建设好发展好

●持续保障和改善民生，切实增强人民群众获得感幸福感安全感

●大力推进改革开放，构筑体制机制新优势

●全面加强政府自身建设

责任编辑：刘光博