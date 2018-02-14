雄安上线区块链租房平台 租客不必担心遇假房东

原标题： 雄安上线区块链租房应用平台

本报讯（记者 朱开云）北京青年报记者昨天获悉，雄安日前已建成区块链租房应用平台，这是国内首例把区块链技术运用到租房领域。目前该平台已经上线近1个月。在这一政府主导的区块链统一平台上，挂牌房源信息，房东房客的身份信息，房屋租赁合同信息将得到多方验证，不得篡改。此举有望解决租房场景最核心的“真人、真房、真住”的问题。

据介绍，在解决另一个租户关心的隐私问题方面，区块链上的相关信息将利用最先进的密码学算法进行加密，在利用数据上，通过前沿的“多方安全计算”、“零知识证明”等技术，实现数据可用不可见，以保证数据的安全性和个人隐私。

而这个区块链租房应用平台也不是人人可以登录的公众平台，而是作为一种内部的管理平台。

实际上早在去年9月，雄安新区管委会曾发布雄安新区购房政策的相关信息，明确提出要将房产等相关信息存储在区块链平台中。雄安新区管委会在阐述“数字雄安”的框架时，也提到了三个重要领域：公民个人数据账户系统，雄安房屋租赁大数据管理系统和数字诚信应用平台。

今年2月10日，河北雄安新区管委会召开研讨会，以住房租赁积分为切入点，探讨住房租赁管理新模式。北青报记者获悉，雄安新区探索的住房租赁积分制度，将从住房租赁市场主体属性、政策激励、租赁行为三方面，运用区块链、大数据等前沿技术，建立科学、有效的住房租赁积分全生命周期管理机制，营造活力、健康、有序、可持续的住房租赁生态。

这意味着在雄安新区，个人将拥有属于自己的租房诚信账户，记录个人租房相关信息。在此基础上，政府进一步引入创新的租房积分规则体系，勾勒出个人在租房领域获得的积分，从而为公共房屋资源分配、社会治理提供坚实的参考依据。

解读

租赁住房平台为何引入区块链技术

那么，租赁住房平台为何要引入区块链技术？这只是一个噱头还是能切实解决租房领域的问题？相关人士介绍，区块链技术将解决传统租房领域的诸多问题。比如，如果使用该平台租客就不必再担心遇到假房东，租到假房子，因为当租房各个环节信息都记在区块链上，它们之间会相互验证。

据悉，中国建设银行、链家、蚂蚁金服等机构参与了这一租房模式的建设。其中，蚂蚁金服是核心区块链技术提供方，链家和建行则提供房源租赁信息等服务。公开信息显示，早在2017年10月，蚂蚁金服副总裁彭翼捷就曾专赴雄安汇报区块链建设方案，彭翼捷当时说，雄安新区将来作为智慧之城，是打造区块链的最好土壤。此后阿里巴巴、蚂蚁金服与雄安新区战略合作的新闻中，也明确提到，双方将承建数字雄安区块链基础设施平台，并有望率先在租房场景中试水。而建设银行是最早入驻雄安的国有银行，链家则拥有河北地区的房源优势。雄安新区引入这三家合力打造区块链租房平台并不令外界感到意外。但推出的速度有些超出预期。一名参与方告诉北青报记者：“我们从方案汇报到应用落地只用了不到四个月时间。”

雄安新区在租赁住房领域的此项探索恐怕不仅仅着力于解决租赁住房问题，其更大的目标在于探索一种告别“土地财政”的方式。管委会有关负责人曾公开表示，新区必须着力打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区，坚决不搞土地财政，不走房地产主导的城市发展老路，努力探索城市开发建设运营新模式，构建新的住房保障体系。

责任编辑：刘光博