工信部拟收回71个电信网码号资源 涉联通乐视网等

原标题： 工信部：拟收回乐视网等公司电信网码号

本报讯（记者 任笑元）据工信部官网，工信部昨日发布关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示。公示信息显示，此次拟收回码号共计71个，原使用单位涉及包括二六三网络通信股份有限公司（码号10034）、中国联合网络通信集团有限公司（码号10060、10064等8个）、乐视网信息技术（北京）股份有限公司（码号95157）、用友移动通信技术服务有限公司（码号10048）以及北大方正人寿保险有限公司（码号95340）等数十家不同企业。

工信部表示，近期，按照相关规定，拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到2018年3月14日。公示期满后，将启动码号回收机制，收回相应的电信网码号资源。

责任编辑：刘光博