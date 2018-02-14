英智库：中国军事现代化超预期 这一策略令美担忧

原标题：头条 | 英智库报告：中国军事现代化远超预期 这一策略令美担忧——

英国广播公司（BBC）网站2月13日刊载题为《英国机构报告：中国军力全球化开始挑战美国》的文章称，中国军事现代化的速度远超专家原先的预期。

▲英国广播公司报道截图

文章称，英国国际战略研究所的专家表示，中国现在逐渐取代俄罗斯，成为美国制定武装力量标准的指标，特别是在中国致力追求现代化的空军和海军方面。在欧洲，美军仍然根据俄罗斯的实力来制定威胁的标准。

文章称，自1959年起，国际战略研究所每年都会公布《军事力量对比》，这是一份评估各国军事能力及国防开支的年度报告。《军事力量对比》亦反映了上述趋势。众所周知，中国人民解放军经历了一段时间的改革，但现在已经达到或非常接近一个重要水平。国际战略研究所本周将会发布新一年的《军事力量对比》。

▲国际战略研究所14日发布2018年《军事力量对比》。

文章认为，中国的发展与技术能力令人瞩目，从超远程弹道导弹至第五代战斗机，以及去年中国首艘055型导弹驱逐舰下水——这种能力会让北约海军停下来思量一下。中国正建造第二艘国产航母，并完善其军事指挥架构，由真正的联合总部去统筹各个部门。在火炮、空中防卫、地面作战等方面，中国均有一些武器超越美军在这些领域的有效配置。

文章称，在空中，中国新的歼-20战机已经服役。在贸易上，这被称为第五代战斗机，意思是它包含了隐形技术、超音速巡航等。本年度的《军事力量对比》花了足足一个章节讲述中国和俄罗斯的空中武器，专家们认为这是对西方霸主地位的重要考验。

▲资料照片：中国空军歼-20战机进行飞行训练。 新华社记者李韶鹏 摄

文章称，美国及其盟友从冷战末期起开展的多次空中战役中，损失的战机数量很少，但国际战略研究所认为，其盟主地位或逐渐被挑战。

文章称，《军事力量对比》的作者提出，到2020年，中国的空对空导弹技术“将极可能迫使美国及其地区盟友不单要重新审视其战术、技术及程序，亦要审视它们空中作战研究计划的方向”。

英国国际战略研究所报告认为，中国的国际军事影响力并不止于此。中国正在推行一项军事出口策略。一般而言，中国乐意出售先进技术。

文章称，军用无人机市场是一个例子，这是一种发展迅速的技术。美国作为这一领域的领导者，大多数时候拒绝出售精密的军事无人机，仅把有限的数量向英国等亲密的北约盟友出口。

文章称，中国则不受此限制，在军事展览中，中国企业展示出无数令人惊叹、可配备弹药的军用无人机。

▲资料图片：2017年7月18日，在俄罗斯首都莫斯科郊外的茹科夫斯基市，参观者在莫斯科航展上拍摄“翼龙”I无人机全尺寸模型。新华社记者 白雪骐 摄

文章称，美国等西方军备出口商视中国为日益增长的商业威胁，过去十年，中国早已在市场上占据重要席位，提供高品质的军备，军用无人机则是一个例证，显示中国愿意进入一些被西方制造商及政府视为过度敏感的市场领域。

文章称，专家表示，中国在这些交易中近乎完胜，对买家来说，这些交易从商业角度来说十分划算。

责任编辑：张岩