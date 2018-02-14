五大战区主官揭晓 6位将军去年履新5位跨单位提任

原标题：五大战区主官终于悉数揭晓

撰文 | 李岩

总是能在官方的工作动态里捕捉到重要信息。

例如这则发布在石景山新闻网上的新闻

政知圈（微信ID：wepolitics）终于可以说，在去年8月原中部战区司令员韩卫国被曝转任陆军司令员之后，接任者终于正式披露。

接任的正是军委联合参谋部原副参谋长乙晓光上将。

其实在去年10月份十九大期间，就有媒体注意到，乙晓光佩戴中部战区臂章出席解放军和武警部队代表团讨论会，当时其就座于中部战区政委殷方龙上将右侧。

△ 参加十九大的乙晓光

1958年6月出生的乙晓光曾是特级飞行员，飞过多种先进机型。据其家乡江苏宿迁市双拥协会官网披露，乙晓光“系统地飞过米格15、歼5、歼6、歼7、苏27、苏30等飞机，1997年在美国飞过F15飞机，2000年在希腊飞过幻影2000、F1模拟机，参加过“和平使命——2005”演习。

40年行伍生涯，他辗转空军司令部、成都军区、广州军区、南京军区等多个大单位。2012年12月，他出任总参谋长助理，是当时“解放军最年轻现役中将”。不到两年，又升任副总参谋长。

政知圈（微信ID：wepolitics）印象很深的是，军改后出任中央军委联合参谋部副参谋长的乙晓光，曾作为军委派出的代表，接连承担两项特别任务。

2016年6月，中国驻马里共和国维和部队遭遇恐怖袭击，年仅29岁的申亮亮不幸牺牲。乙晓光赶往吉林省长春市龙嘉机场迎接烈士灵柩。他当时透露，这是我国首次派出军用运输机、跨越11个国家、往返飞行两万七千公里接烈士灵柩回国。

一个月后，中国赴南苏丹维和步兵营一辆装甲车在执行任务时被炮弹击中，造成李磊、杨树朋两名中国战士牺牲。当年7月20日，乙晓光又被军委派往河南新郑国际机场迎接伤亡人员回国。

9天后，在八一大楼，他被授予上将军衔，又成为解放军最年轻的现役上将。

一年后，这名年轻上将职务再次调整。

2017年9月份左右，媒体披露军方高级将领“一系列调整”，因为其不仅涉及军委十多个部门，还涵盖兵种、战区等各大单位。例如两大战区司令员先后履新：中部战区司令员韩卫国调任陆军司令员、北部战区司令员宋普选调任军委后勤保障部部长。两人都是十八大以来两次盛大阅兵的总指挥，宋普选担任北京战区司令员时，是2015年“9·3”阅兵总指挥；韩卫国则是在朱日和的建军节阅兵总指挥。

随后乙晓光接替韩卫国，执掌中部战区。至此，几大战区主官终于正式揭晓。

知圈（微信ID：wepolitics）注意到，如今五大战区主官，袁誉柏是海军将领、范骁骏和乙晓光是空军将领、殷方龙有二炮工作经历。

并且这些主官履职时间都不长，除了东部战区司令员刘粤军、西部战区司令员赵宗岐、南部战区政委魏亮和中部战区政委殷方龙是2016年到任，其他均是2017年履新的。

去年履新的6位将军，有5位是跨单位提任的：

吴社洲去年1月从中部战区副政委任上调到西部战区； 袁誉柏同月从北部战区副司令员调任南部战区； 范骁骏4月从空军政治工作部主任岗位上提拔到北部战区； 何平9月左右从西部战区副政委任上提拔到东部战区； 乙晓光则是从中央军委联合参谋部提任到中部战区。

仅有一位是本单位提任：李桥铭。他从北部战区陆军司令员岗位上擢升为战区司令员。

责任编辑：张岩