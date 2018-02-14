民营企业家迎春座谈会在京举行 谁是中南海新客人

原标题：谁是中南海的新客人？

前几天，民营企业家迎春座谈会在北京举行，几位熟悉的企业大佬出现在新闻联播中。比如刘强东，又比如马化腾。

这样有企业家参与的座谈会年年都不少，谁是“老朋友”，谁又是“新客人”？

企业家谁来的最多？

自十九届中央政治局常委履新以来，与企业家举行座谈的共有两人，国务院总理李克强和国务院副总理汪洋。

来看看他们见过的企业家都有谁。

在这些企业家中，马化腾最为“资深”，5年的时间里，政知圈（微信ID：wepolitics）根据公开报道检索，他至少有四次走进“海里”的经验，分别见过四位政治局常委，包括现任和前任。

2013年1月，时任国务院总理温家宝主持召开座谈会，听取各界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见和建议；

2014年1月，国务院总理李克强主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见和建议；

2016年2月，全国政协主席俞正声主持召开民营企业家座谈会；

2018年2月，国务院副总理汪洋出席民营企业家迎春座谈会。

这四次座谈会，马化腾都有出席。

“做客”次数居第二的是刘强东，他出席过2014年11月、2016年9月和2018年2月在中南海举行的座谈会。

△2018年2月，刘强东（左一）和马化腾（左三）参加民营企业家迎春座谈会。

中南海的门怎么进？

企业大佬到“海里”做客，大都是在“第一会议室”。

从中南海西北门进去，步行不久就能看到一座门口卧着石狮子的复古式建筑，大门上挂着国徽，还有一块镶金边的牌匾，上面写着“第一会议室”，这间会议室也是召开国务院常务会议、讨论部署重大政策的地方。

一名参加过总理座谈会的经济学家在接受媒体采访时说，“海里”的办公区又小又旧，院里停的都是十来万的小轿车。而来参加座谈会的企业大佬，动辄身家上千亿，在他们眼里，“海里”的办公环境和出行工具，大概还有些“寒酸”。

一般而言，能去参加“海里”的座谈会、亲口向领导建言的，大都要经过相关部门层层推荐和甄选，是各行各业的代表性人物。中央部门会提前通知地方政府负责人推荐合适人选，地方政府部门经讨论或投票确定可能前去中南海的人选，由中央部门最终决定。特殊情况下，也会有领导亲自点名一些具有代表性的经济学者和企业家等人士参加，比如阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官马云。

△2013年10月，李克强在第三次经济形势座谈会上接见马云。

2013年1月24日到29日，时任国务院总理温家宝在中南海主持召开三次座谈会，听取各界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见和建议，马云出现在了专家学者和企业界人士座谈会上。他提出建议，把互联网和电子商务上升到国家战略，并呼吁要培养企业家精神，对民企不能开而不放。

在当时的新华社通稿中，有一句政知圈（微信ID：wepolitics）从此没有再见过的表述：“其中马云是温家宝点名请来的”。

为什么邀请企业家？

有企业家参与的座谈会，以总理座谈会居多，一般年初、年中、季度末、年末和全国“两会”前等重要的时间节点都会有，主要分为两种。一种是经济形势专家和企业家座谈会，另一种是专家学者和企业界人士对《政府工作报告》意见建议的座谈会。

△2018年1月，李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会。

后一种不言而喻，每年全国两会前夕，总理通常会召开3场以上的座谈会，一场由各民主党派、全国工商联负责人和无党派人士参加，一场由科教文卫体和基层群众参加，还有一场由学者专家和企业界人士参加。

前一种是经济形势座谈会，在2013年4月12日，李克强履新国务院总理后，举行首次经济形势专家和企业负责人座谈会。他自己说明了座谈会的意义，“怎么看待当前的经济形势，又怎么评判未来的走势？对当前的情况怎样应对？又如何能够兼顾中长期的发展，我们也想听专家学者和企业家们的意见，也是问计于各位。”

政知圈（微信ID：wepolitics）翻看了一下新闻联播，这些企业家座谈会的形式都极为简单。

比如在总理的座谈会上，总理会和受邀企业负责人同桌而坐，交流对话。国务院各部门领导或参会人员则坐在后排聆听、记录，不时也会解答一些基本问题。

但每次座谈会的内容却都有重要意义。比如，2017年11月7日，李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，这是十九大后的首场经济形势座谈会，目的是为贯彻落实党的十九大精神、做好下一步经济工作听取意见建议。

还有一种座谈会也有企业家参与——民营企业座谈会。

这类座谈会大都由全国工商联单独或与其他国家部委联合召开，在“海里”举行的有两次。一次是在2016年2月，时任政治局常委、全国政协主席俞正声主持召开民营企业家座谈会，围绕调结构、谋发展听取意见建议。另一次是在今年2月9日，国务院副总理汪洋出席民营企业家迎春座谈会，就助力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，听取意见建议。

资料 | 第一财经日报、法制晚报、新华社

责任编辑：张岩