北京老旧楼房装“公交电梯” 刷卡乘坐两角一次

原标题：老旧楼房装“公交电梯” 刷卡乘坐两角一次

昨日，黄村西里56号楼，大兴区首个老旧楼房加装电梯工程完工。一位居民在使用刚加装好的电梯。新京报记者 吴江 摄

新京报讯 （记者裴剑飞）免费安装，没有任何预收费，像乘坐公交车一样刷卡使用，每个月百余元的使用费……昨天上午，位于黄村西里56号楼3单元、5单元的大兴区首个老旧楼房加装电梯工程完成施工并投入使用，而这也是全市首个采取计次刷卡模式运营的“公交电梯”，单人单次0.2元。

“公交电梯”免缴建设、维护费用

昨天上午10点，大兴区兴丰街道黄村西里56号楼3单元和5单元的楼门前聚集了不少小区内的居民，大家纷纷议论着这两部投入使用的电梯。家住在5单元3层的杨桂香阿姨今年已经60岁了，虽然上下楼还不困难，但是每次去超市采购完米面粮油等大件商品后，怎么往楼上搬却成了一个大问题，“孩子不在家的时候，我是真没辙，现在多方便呀，一次只用花两毛钱就全都解决了。”杨桂香说。

去年11月，作为大兴区老楼加装电梯工程的首批试点之一，黄村西里56号楼3单元、5单元的加装电梯工程正式开工。施工方融盛安泰公司首席设计师郑宏安告诉记者，黄村西里加装的是首批采用“公交电梯”运营模式的电梯，居民不用缴纳建设和维护费用，根据个人实际需求，刷卡使用，单人单次0.2元。根据测算，每户每月实际费用在百元左右，可满足大多数家庭的使用需求。

“我们希望尽可能保留老楼装电梯的公益性质，按照规划，今后我们主要的盈利模式是在达到一定规模后的电梯内广告收益。”郑宏安告诉记者，试运行期间和之后的正式运行期间，他们还将提供7×24小时的驻场服务，确保居民安全便捷使用。

大兴今年还将装10部“老楼”电梯

“大兴区未安装电梯的既有多层住宅主要是集中在2006年前建设的，共有楼栋2264栋、单元9838个。”大兴区住建委相关负责人表示，在前期相关调研的基础上，兴丰、观音寺、清源3个街道的11个单元确定为加装试点，包括黄村西里56号楼、双河南里19号楼、滨河东里3号楼。

据了解，大兴区今年将确保完成试点工程剩余10部电梯的安装，并根据试点情况总结经验，进一步做出修改方案，在大兴区推广使用。

低层住户的使用意义小，长期不在家的住户使用效率低……在电梯加装过程中，大兴区住建委采取坚持一事一议、群策群力的原则，及时解决推进过程中的问题，最大程度化满足居民需求。据了解，试点工程完成之后，将根据居民的使用意见，进一步做出修改方案。

■ 探访

无机房电梯技术“量身定制”

根据安装工程前的实际入户调研结果显示，黄村西里56号楼两个单元的住户多为行动不便的老人。结合实际楼体外部空间有限等因素综合考虑，此次电梯安装工程采用无机房电梯技术。

记者注意到，原先两户之间的通风井被改造成了电梯井，还自成一体，没有对建筑产生破坏。更重要的是，在楼内加装电梯真正实现了平层入户，方便轮椅等设备的无障碍通行，进一步满足行动不便者的上下楼需求。据了解，整个电梯的机械设备安装在距离顶楼两米多高的位置。记者体验后发现，电梯开启后的噪音极小，在楼道里几乎听不到它运行时的声音。而电梯顶层还设置了强力通风设施，比过去天井的通风效果还好。

据了解，此次加装的电梯载重375公斤，可同时容纳5人乘坐。可以无障碍进出轮椅，方便老人出行，极大地改善了居民的出行条件。

责任编辑：刘光博