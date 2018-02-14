他出生军人世家被称“明星将领” 现任职务披露

原标题：“明星上将”乙晓光现任职务披露

据北京石景山新闻网报道，2月8日，北京市石景山区领导分别前往陆军领导机关、中部战区、北京军区善后办，与部队首长座谈。陆军领导机关政治委员刘雷、副司令员彭勃、副司令员周松和、副政治委员刁国新、参谋长刘振立， 中部战区司令员乙晓光、政治委员殷方龙等参加座谈会。上述报道显示，乙晓光上将已任中部战区司令员。此前，中部战区司令员由韩卫国担任，韩卫国在2017年8月调任陆军司令员。

乙晓光素有“明星将领”之称。1958年6月，他出生于军人世家，其祖父、叔父曾参加过抗日战争、解放战争。

他16岁时应征入伍，早年毕业于空军保定学校，之后在空军服役多年，曾服役于沈阳、成都两大军区空军部队，历任空军某部部长、成都军区空军副参谋长、广州军区空军副参谋长、空军指挥学院院长、空军副参谋长、南京军区空军司令员等职。

2012年7月，乙晓光晋升中将军衔，之后在十八大上当选中央候补委员。2012年年底，总参高层随着中央军委换届而大规模调整，乙晓光出任总参谋长助理。

2014年7月，乙晓光由总参谋长助理升任副总参谋长，成为当时全军最年轻的正大军区级将领。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2014年11月，全军政治工作会议在古田举行。当时，乙晓光作为代表发言。

乙晓光说：习主席指出，当今时代军事和政治的联系更加紧密，政治因素对战争的影响和制约愈发突出。这一重要论述深刻揭示了“战争是政治的继续”在信息时代的新发展。总参作为军委的军事工作部门，坚持讲政治有着特殊意义和更高标准，必须深入学习贯彻习主席系列重要讲话精神，自觉把听党指挥具体落实到工作建设中，坚持从政治和战略高度思考处理军事问题，扎实做好防间保密工作，把总参建设成为对党绝对忠诚、让习主席放心的军事指挥机关。

本次军改后，2016年2月，乙晓光再担重任，出任新组建的军委联合参谋部副参谋长一职。

2016年7月29日，中央军委在北京八一大楼举行晋升上将军衔仪式，乙晓光与时任西部战区政治委员朱福熙，新晋为上将。当时，时年58周岁的乙晓光，刷新了最年轻上将纪录。

去年十九大上，乙晓光当选十九届中央委员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在空军服役多年的乙晓光是特级飞行员，飞过多种先进机型，同时还是全天候飞行教员、飞行指挥员。他参加过“和平使命2005”演习；在担任空军某师师长期间，还曾利用业余时间编写了一本长达十万字的《飞行员英汉辞典》，在全国出版发行。

责任编辑：张岩