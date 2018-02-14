原标题：这才是新中国第一场“春晚”，节目单里全是大咖
2018
HAPPY NEW YEAR
辞旧迎新，欢度新年
说起春晚，很多人印象里开始于上世纪80年代。其实，1956年的《春节大联欢》才是新中国最早的春节联欢会。当时，电视在中国大陆还没广泛普及，家家户户都用被称为“话匣子”的收音机收听晚会。那么这场春节大联欢究竟是以怎样独特的形式播出，又有哪些特殊的嘉宾呢？
1955年是中国历史上的一个转折点，是新中国从新民主主义社会进入社会主义社会的标志性年头。为了庆祝1955年中国取得的伟大成就，1956年春节，由人民日报、新华社等几大媒体联合主办，中央新闻纪录电影制片厂邀请社会各界人士，参与到《春节大联欢》的录制中。
那个年代还没有“主持人”这个说法，当时的节目主持人统一称作“报告员”。其中男报告员是人们耳熟能详的演员——郭振清。当时，不到30岁的郭振清凭借他出演的游击队队长“双枪李向阳”红极一时。
全国各界杰出人物和
精英代表都齐聚
在这台《春节大联欢》上
场面和阵容可谓盛况空前
不信，你看……
表演艺术家
郭兰英、徐玉兰、王文娟、范瑞娟、吕瑞英、梅兰芳、周信芳、新凤霞、白杨、赵丹等。
梅兰芳表演《宇宙锋》
郭兰英演唱《一道道水来一道道山》
著名作家
老舍先生、巴金先生（1950年，朝鲜战争爆发，巴金先后两次前往朝鲜战场，在经历一年多的战地生活后，写下多部以抗美援朝为题材的文学作品）。
老舍、巴金
相声演员
侯宝林、郭启儒等相声演员也参与其中。
侯宝林、郭启儒表演《夜行记》
解放一江山岛战役里的一等功臣
宋宗周、孔祥意、柏文品、张义山等。1955年，中国人民解放军进行了第一次授衔，这标志着诞生于八一起义枪声中的这支军队开始实现了正规化。当一身戎装的战斗英雄们出现在《春节大联欢》上时，晚会现场顿时爆发出雷鸣般的掌声。
著名科学家
数学家华罗庚、历史学家范文澜、原子核物理学家赵忠尧、真菌学家戴芳澜以及空气动力学家钱学森等。
钱学森
1949年10月1日，中华人民共和国成立。新生的中国百废待兴，伴随着第一个五年计划的实施，许多享誉世界的中国科学家，他们看到了新中国的希望，历经重重困难，坚持选择归国效力。
这台晚会是在特定时代背景，运用特殊手段制作的，此后没有继续拍摄这种春节联欢会的影片。直到1983年，中央电视台首次正式举办春节联欢晚会，这种利用联欢晚会除旧迎新的文艺形式才被确定下来。一年一度的中央电视台春节联欢晚会，已经成为陪伴中国人年夜饭的一道特殊风景。
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