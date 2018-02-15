迪拜政府将首次在大年初一举办中国春节巡游活动

原标题：迪拜政府将首次在大年初一举办中国春节大巡游活动

海外网2月15日电 海外迎新春，迪拜过大年。2月14日，中国驻迪拜总领馆与迪拜米拉斯集团以及迪拜警察总局在City Walk的 La Ville 酒店共同举行2018年迪拜中国春节大巡游活动新闻发布会。中国驻迪拜总领事李凌冰和米拉斯集团首席执行官乌萨马·艾尤布、迪拜警察局安全教育司长贾希姆· 哈利勒·米尔萨准将出席，向60多名中外媒体记者介绍了2018年迪拜中国春节巡游活动相关情况。

李凌冰总领事首先全面介绍了举行迪拜首次春节大巡游活动的背景和考虑。她说，正如开斋节、宰牲节是伊斯兰世界的重要节日一样，春节是中华民族和中国人最重要的传统节日，春节活动也成为外界了解中国文化的平台和窗口，越来越被世界各国民众广为接受和喜爱。

发布会现场，李总领事宣布迪拜首次春节文化大巡游即将于中国大年初一的当天，也就是2月16日下午在City Walk隆重登场。活动将让旅居迪拜的华人华侨和中国游客与祖国同步感受春节的气氛，也让迪拜当地和各国友人同步分享浓浓的年味。届时将由超过1000多名迪拜华侨华人、中资企业和机构人员、国际友人以及迪拜警察总局的乐队、花车和马队组成包括近30个方队在内的巡游队伍，将向在场观众展示民族服饰、传统艺术、武术太极、京剧地方戏、神话传说、杂技花车等，充分展现中国56个民族、34个地方省份丰富多彩的文化特点，还将现场派发近万件具有民族特色的小礼品。

李总领事表示，本次迪拜的春节巡游活动是迪拜史上规模最大，参加人数最多的大型群众庆祝活动。此次春节巡游从构想到倡议，从筹备到落实只用了不到两周时间，这充分体现了迪拜侨界的团结精神和优秀素质，同时也得益于迪拜政府对活动的大力支持。长期以来，在穆罕默德·本·拉希德殿下的关怀下，迪拜政府各部门积极努力为中国侨民和企业提供最优质的服务，为他们在这里安居乐业、投资兴业提供了必要保障，迪拜也成为中国游客出境游的主要目的地之一。截止目前，到迪拜旅游的中国游客已接近年100万人次。在这样的背景下，举办春节文化巡游既可以为远离家乡的游子创造节日的氛围，让他们有宾至如归的感觉，同时也使我们有机会集中展示中华民族灿烂、自信的优秀传统文化。

米拉斯集团首席执行官乌萨马·艾尤布先生表示，米拉斯集团高度重视这次春节巡游活动，非常高兴能够为这次春节巡游活动提供支持和帮助，希望以此分享中国节日的快乐，也通过这次活动加强对中国市场的宣传，吸引更多的中国游客来到迪拜观光旅游，米拉斯集团期待成为中国在迪拜和地区良好的合作伙伴。

迪拜警察总局安全教育司长贾希姆· 哈利勒·米尔萨准将发表了热情洋溢的讲话，他表示迪拜警察总局非常高兴能够参与到这么盛大的春节巡游活动，迪拜政府一贯重视发展与中国的良好伙伴关系，包括警察总局在内的政府各个部门都十分关注和支持中国侨民、企业在迪拜的生存发展。希望此次春节巡游活动取得圆满成功，并在今后越办越好，影响越来越大，成为迪拜国际多元文化的一张名片。迪拜警察总局将与总领馆保持密切合作，确保这次春节巡游活动的顺利举行。

发布会后，李凌冰总领事，贾希姆准将还分别接受了中东网络电视台的采访。

中国新时代，迪拜新未来。中阿情意长，共度中国年。

责任编辑：初晓慧