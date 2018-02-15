新京报:大悦城血案“最美逆行”诠释何谓职业精神

原标题：“最美逆行”诠释何谓职业精神

我们谈论他们的职业精神时，意味着他们将他人的生命安全放在了自己肩上。

▲“最美逆行”保安马宏伟

文 | 钱业

近日，西单大悦城歹徒行凶引发社会关注，其中有两位“最美逆行者”感动了网友，一位戴着红袖标的保安边指挥群众疏散，边抄起凳子，逆流而上，独自面对歹徒。另一位女警察手持警棍，冲向犯罪现场。两天来，网友们一直在呼唤这两位英雄，现在他俩被找到了。保安名叫马宏伟，山西运城人，从事保安工作四五年。女警察名叫渠立萌，山东济宁人，当警察六年了。

有人说，这是他们的工作。对于警察和保安来说，这确实是工作，是职责所在。不过没有他们的毫不犹豫，便没有我们的安心。他们面对危险不逃脱，临危而上，诠释的正是最美的职业精神。有他们这样的人坚守，社会才会安全。

没有谁是钢筋铁骨，他们也有畏惧。马宏伟冲上去的时候，手无寸铁，他也有后怕：“上有老，下有小，一大家子人都指着我呢。但当时我想不了那么多，这是我的工作。”马宏伟的妻子看了直播，才知道这件事儿。

▲“最美逆行”警察渠立萌

职业精神在不同行业有不同的含义。对于商人，职业精神可能意味着遵守契约；对于演员，职业精神意味着演好角色；对于警察、消防员，职业精神则意味着直面危险，保护公众安全——这需要克服自身的脆弱和恐惧。而我们谈论他们的职业精神时，意味着他们将他人的生命安全放在了自己肩上。

而对保安这个职业，社会并没有这么高的期待，他们的工资并不高，他们的作用也经常被忽视，马宏伟却并不轻视自己的工作。

马宏伟从小就想当兵，因为视力不够没当成，警察也没有考上，现在当上保安，也是梦想实现的一种方式，他说他挺知足。马宏伟赋予了保安这个职业更崇高的含义。他以自己的职业为荣，保安对于他来说，不仅仅是一份糊口的工作，而是意味着一份使命感。这对于从事“普通工作”的人来说，何其可贵。

保安和警察，用他们的职业精神完成了“最美逆行”，守护了公众的安全，值得我们敬佩。这种职业精神，就是最闪光的人性。

□钱业（媒体人）

责任编辑：张迪