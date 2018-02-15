今起多条高速出京方向全面开堵 有哪些绕行路线？

昨日，记者从首发集团获悉，受高速公路免费政策影响，从今天起，京藏、京承、京开、京港澳等高速的出京路段预计将全面开启拥堵模式。根据预测，2月15日至2月21日，京开高速新发地至马家楼路段进出京方向均为易堵路段。

此外，记者从北京市交管局获悉，春节期间，车管窗口、执法站暂停办公3天，而全市26处进京办证处则实行全年全天24小时工作机制。

2月15日至2月21日出京易拥堵路段

1 京藏高速

马甸桥至北沙滩桥、科技园至昌平西关站以及居庸关至市界山区路段

拥堵时段：2月14日15：00至20：00；2月15日至2月21日每日8：00至12：00

绕行路线：

1、出京车辆可绕行六环路，由西沙屯桥驶入京藏高速。

2、出京车辆可绕行京新路，出京车辆由五环路箭亭桥进入京新高速行驶，由出口28（八达岭长城方向）驶入京藏高速。

2 京承高速

出京方向望和桥至吉祥寺桥段

拥堵时段：2月14日15：00-20：00；2月15日7：00-12：00

绕行路线：由北京城区去往承德方向车辆可绕行线路如下：

1、可由城区直接行驶G101去往承德方向；

2、可由城区行驶机场高速在北皋出口驶出，再驶入G101去往承德方向；

3、可由东五环驶入机场第二高速至京平高速在京密路出口驶出，再驶入G101去往承德方向。

3 京港澳高速

出京方向西道口至五环段

拥堵时段：2月14日15：00-18：00；2月15日8：00-11：00

绕行路线：

1、可行驶京周辅路至赵辛店进入京港澳高速。

2、可行驶莲石路绕行六环路，由房山梨园桥驶入京港澳高速。

3、可从杜家坎匝道站驶出，行驶107国道至赵辛店进入京港澳高速。

4、可绕行西五环路，上园博园桥，经过园博园南路，绕行至杜家坎环岛。

4 京开高速

1。出京方向马家楼至新发地路段

拥堵时间：2月15日7：00-11：00

绕行路线：1、可从科丰桥向南行驶经丰科路、丰葆路、丰园路上五环，通行西红门南桥三广场。2、可从榴乡桥经德贤路，绕行至京台高速后向南行驶或继续向西行驶，经西红门南桥三广场驶入京开高速。

2。出京方向双源桥至天宫院段

拥堵时段：每日9：00至12：00

绕行路线：车辆可选择京开辅路或芦求路行驶。

3。出京方向榆垡至市界段

拥堵时段：2月14日14：00-23：00；2月15日8：30-11：00

绕行路线：1、可由榆垡主站出口驶出，绕行106国道；2、可绕行芦求路。

[服务]

车管窗口“歇业”3天 进京证过年不停办

记者从北京市交管局获悉，春节期间车管窗口、执法站暂停办公3天，而全市26处进京办证处实行全年全天24小时工作机制。

春节期间，全市车管窗口，包括车管总所、各分所及车管站对外窗口停止办公3天（2月15日至17日），2月18日至21日4天按照周六日延时办公，办公时间为9：00-16：00。另外，2月24日（星期六）正常对外办公。

执法站2月15日至18日暂停对外办公，2月19日恢复正常办公，办公时间：8：30-18：00。

新京报记者 裴剑飞

责任编辑：张迪