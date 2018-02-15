中国驻科大使:中方将继续积极参与伊拉克经济重建

新华社科威特城2月14日电（记者聂云鹏 王薇）中国驻科威特大使王镝14日在科威特举行的伊拉克重建国际会议上表示，中方将继续积极参与伊拉克经济重建，在力所能及的范围内通过双边渠道向伊提供援助，帮助伊实现国家稳定和发展。

王镝当天在会上发表讲话说，中方尊重伊拉克的独立、主权统一和领土完整。中方祝贺伊拉克收复被极端组织占领的领土，支持伊方剿灭极端组织残余势力，支持伊政府为实现和平稳定、民族和解和经济重建付出的努力。

王镝表示，中国与伊拉克关系传统友好，伊拉克是中国在西亚北非地区的重要合作伙伴。近年来，两国务实合作稳步推进。中方愿同伊方在“一带一路”框架下深入开展各领域合作。

王镝说，中国企业一直积极参与伊拉克油气、电力、通讯和基础设施等各领域建设。即使在过去伊安全局势最为严峻的时候，仍有大量中国企业在伊坚持作业，为维护伊经济社会的正常运转作出了贡献，充分体现了中方对伊方的坚定支持。

王镝说，共同积极参与和帮助伊拉克重建，对于促进伊拉克乃至整个地区的和平、稳定和发展具有重要意义。下阶段，希望国际社会加强在伊拉克问题上的合作，加大对伊帮扶力度。

伊拉克重建国际会议12日至14日在科威特举行。这是伊拉克取得打击极端组织“伊斯兰国”胜利后举行的首次伊重建国际会议。会议由科威特、伊拉克、联合国、欧盟和世界银行五方共同主持，共有来自全球70多个国家和国际组织的代表及千余家企业和社会组织参与讨论伊拉克重建议题。（完）

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