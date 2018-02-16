公安部部长除夕夜检查北京春节安保 慰问一线人员

原标题：赵克志除夕夜检查北京春节安保并慰问执勤人员时勉励大家 牢记使命不懈奋斗 坚守岗位无私奉献 用我们的辛劳和付出换来万家的团圆和安宁

2月15日晚，公安部党委书记、部长赵克志深入北京基层公安所队和街面执勤岗，实地检查春节安保工作，看望慰问一线执勤人员，向大家致以亲切慰问和新春祝福。图为赵克志在东城区消防支队花市中队慰问备勤消防官兵。

2月15日晚，公安部党委书记、部长赵克志深入北京基层公安所队和街面执勤岗，实地检查春节安保工作，看望慰问一线执勤人员，向大家致以亲切慰问和新春祝福。图为赵克志在西城区公安分局府右街派出所详细了解民警值班备勤情况。

除夕的北京，到处张灯结彩，洋溢着新春的气息。2月15日晚，公安部党委书记、部长赵克志深入北京基层公安所队和街面执勤岗，实地检查春节安保工作，看望慰问一线执勤人员，向大家致以亲切慰问和新春祝福，勉励大家深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，牢记使命不懈奋斗，坚守岗位无私奉献，用我们的辛劳和付出换来万家的团圆和安宁，让人民群众在平安祥和的氛围中欢度新春佳节。

北京王府井路口西北角警灯闪耀，巡特警、交警、警务辅助人员和治安志愿者在执勤岗上精神抖擞，日夜守护着首都繁华商业区的安宁。赵克志来到他们身边，认真查看他们的警用装备，称赞他们舍小家、为大家，不畏严寒、坚守岗位，以实际行动践行了对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，并关切地叮嘱大家做好防寒保暖工作。府右街派出所曾荣获“人民满意派出所”“全国先进基层党组织”等称号，赵克志来到派出所指挥室，了解辖区治安警情，检查民警值班备勤情况。看到值班民警警容严整、斗志昂扬，赵克志十分高兴，希望大家珍惜荣誉，继续以高昂的斗志、饱满的精神，为党中央站好岗，为人民群众守好夜，坚决完成好春节安保任务，不断为党和人民再立新功。

在东城消防支队花市中队，赵克志仔细检查消防车辆战备情况，详细询问当日火灾警情和灭火救援准备情况。他说，消防工作事关人民群众生命财产安全，任何时候都不能有丝毫的懈怠。春节期间正值群众用电用火用气高峰，我们要增强风险意识、保持高度戒备，始终把人民生命财产安全放在心中最高位置，时刻绷紧消防安全这根弦，扎实做好火灾隐患排查和灭火救援各项准备，切实做到闻警即动、快速反应，全力守护好人民群众生命财产安全。他对装备齐整的消防战士说，幸福是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福，希望大家在本职岗位上不懈奋斗，把今年的消防工作做得更好。

在北京市公安局指挥中心，赵克志通过视频连线检查北京各重要部位和地铁空中执勤组工作情况，认真听取除夕夜北京社会面防控整体情况汇报。他向首都公安民警、公安现役官兵和警务辅助人员及其家属致以节日的问候和衷心的感谢，希望大家牢记肩负的神圣职责和光荣使命，切实增强“四个意识”，进一步强化联勤指挥、强化值守巡逻、强化消防安全和道路交通管理、强化社会面管控，扎扎实实抓好各项安保措施的落实，努力用我们的奉献换来万家安宁，让人民群众欢欢喜喜过大年、开开心心度春节。

除夕之夜，各级公安领导干部在岗在位、靠前指挥，全国百万民警巡逻在大街小巷，守护着万家灯火平安。在戊戌新年钟声即将敲响之际，赵克志来到公安部指挥中心，通过视频调度指挥全国各地春节安保工作情况。他充分肯定了全国公安机关和广大公安民警为维护节日社会稳定所做的扎实有效工作，要求各级公安机关认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要指示精神，牢固树立“四个意识”，着力强化责任担当，继续发扬不怕疲劳、连续奋战的优良作风，全力以赴投入春节安保工作，努力为人民群众欢度新春佳节创造安全稳定的社会环境，全面展现新时代公安机关的新担当新作为，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

北京市委副书记、市长陈吉宁，公安部党委副书记、常务副部长傅政华，部党委副书记、副部长黄明，部党委委员、副部长、北京市公安局局长王小洪，部党委委员、副部长李伟，北京市委常委、政法委书记张延昆，北京市政协副主席、市政府秘书长李伟分别参加活动。（图：满博）

责任编辑：霍宇昂