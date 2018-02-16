国际奥委会主席：冬奥会交给中国办 让人很放心

原标题：“冬奥会交给中国办，让人很放心”

国际奥委会主席巴赫（中）在中国之家学写福字。

北京冬奥组委实习生品尝饺子。新京报记者 郭超 摄

昨日下午，设在江陵的“中国之家”举行了中国体育代表团新春招待会，国际奥委会主席巴赫到场致辞。他祝中国朋友新春快乐，并表示，再过10天，冬奥会就要进入北京周期，国际奥委会相信北京将会成功举办下一届冬奥会。

称赞“狗”有优秀特质

时值中国农历除夕，昨日下午，“中国之家”举办中国体育代表团新春招待会，迎来了奥林匹克大家庭的众多大腕。国际奥委会主席巴赫夫妇、原国际奥委会主席罗格夫妇，以及韩国平昌冬奥组委主席李熙范、中国驻韩大使邱国洪和中国的国际奥委会委员于再清、李玲蔚、杨扬等。中国代表团的部分运动员，包括刚从花样滑冰赛场赶来的申雪、赵宏博夫妇及花滑队员张昊、于小雨等。

巴赫在致辞中表示，恰逢中国的除夕，他代表国际奥委会祝贺中国新春。“即将到来的是中国的狗年，狗在中国文化中很有意义。”他说，狗有如下优点，一是非常友善，二是非常值得朋友的信赖，第三是不怕任何困难，遇到什么问题都可以解决。巴赫风趣地说，生肖狗的这些优秀特质，不正像他的中国朋友一样嘛。再过10天，冬奥会的北京周期就要开始了，他认为，把冬奥会交给中国举办，让人很放心。

为中国代表团夺得本届冬奥会第一枚奖牌的刘佳宇坐在第一排，巴赫致辞后走下台与刘佳宇握手祝贺，并叮嘱了几句。

用餐点了辣子鸡丁

随后，国家体育总局局长、中国代表团团长苟仲文及中国驻韩国大使致欢迎词。招待会现场还设置了中国文化互动环节，邀请国际组织的友人写福字，包饺子。张虹、张昊等运动员代表一同登台演唱歌曲《新年好》。

随后，平昌冬奥组委主席李熙范和奥林匹克大家庭成员代表还现场学习了写“福”字。

在新春招待会开始前，巴赫参观了“中国之家”里的展厅，通过大屏幕、展板及VR虚拟现实设备了解北京2022年冬奥会的筹办进展及中国冰雪文化、冬季运动发展史等。

记者了解到，这不是巴赫第一次在冬奥会期间到访“中国之家”，2014年索契冬奥会期间，巴赫一行就造访过“中国之家”，当时还了解了北京和张家口联合申办冬奥会的展台，并与杨扬交流。结束参观后，巴赫在“中国之家”用餐，酷爱中国美食的他点了“辣子鸡丁”这道家常菜。

“中国之家”由中国奥委会在重要的奥运赛事期间设立，旨在赛时为中国代表团提供保障服务，并承担对外交流、形象展示、文化传播等综合功能。

■ 实习生说

和同事包饺子感觉很幸福

新春招待会之后，“中国之家”迎来了来自北京冬奥组委观察团和部分实习生代表，他们在这里欢聚，自导自演了小节目，并一起包饺子。

冬奥组委观察团第一团此行共8天，观察工作跨越中国除夕夜，所以昨晚特别安排在“中国之家”一起吃团圆饭。大白兔奶糖、大虾酥、瓜子、福字、红灯笼……透着浓浓的年味儿。

观察团一团团长朴学东告诉记者，一团即将结束考察任务，这几天，团员们收获丰富。“我们隔一天会向北京发回一个考察汇总的简报，发到第3期时，我凌晨一点看到汇总后团员们的考察简报内容，感到震撼，5000多字的信息，关注到很多细节，还有相关思考。”他说，在平昌冬奥会考察期间，团员们都非常珍惜时间，每天清晨出门，夜里回驻地。“能和大家团聚在‘中国之家’也算是给韩国考察画上一个圆满的句号。”朴学东说。

考察团部分团员还展示了自编自演的节目，互相交流了考察心得。晚上8时，现场的所有人围在餐厅，一起包饺子，喷香的饺子味儿填满“中国之家”。

“这个味道就是春节的味道。”来自北京冬奥组委的实习生朱娜说，虽然不能回家，但在异国他乡冬奥会期间和同事们在一起过除夕，还可以吃到饺子，感觉很幸福。

今日看点

今日是大年初一，冬奥赛场将产生7枚金牌，其中6枚来自雪上，中国代表团今晚有可能迎来首金。

●今晚7时开始，自由式滑雪女子空中技巧将进行决赛。空中技巧是中国雪上优势项目，也是平昌冬奥会惟一拿到满额参赛席位的雪上项目。昨晚的资格赛，徐梦桃、张鑫、孔凡钰3人均晋级决赛。

●花滑男子单人滑上午9时开始短节目争夺，闫涵、金博洋先后出战。日本选手羽生结弦也将亮相，他被视为男子单人滑金牌的有力争夺者。

●男子钢架雪车也将产生金牌。耿文强是第一个参加该项目的中国选手，昨日，他以1分42秒38排在全部30名选手中的第13位，积累经验是他的主要目标。

●高山滑雪女子回转比赛，小将孔凡影也重在历练。 新京报记者 孙海光

新京报记者 郭超 孙海光 韩国江陵报道

责任编辑：霍宇昂