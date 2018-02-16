月宫一号志愿者太空舱过年 年夜饭蔬菜系舱内种植

原标题：月宫一号志愿者太空舱内过年

年夜饭蔬菜均在舱内培养种植

“月宫一号”志愿者们在实验舱内包饺子过新年

本报讯（记者 王晓芸）昨日，北京航空航天大学“月宫一号”实验舱内，参加“月宫365”实验的4名志愿者用舱内自己种植的食材包了一顿饺子作为年夜饭，在封闭的实验舱内度过了一个特殊的新年。

昨天下午，北京青年报记者探访“月宫一号”时发现，舱内志愿者们已经开始为年夜饭忙碌起来，洗菜、和面、备馅，准备包一顿饺子。

据了解，为了迎接春节，舱内的志愿者们早早就开始打扫卫生，每天精心呵护舱内农作物，保证春节期间可以吃上可口的饭菜。年夜饭饺子所用的小麦、蔬菜均为舱内培养种植。

“今天正值新春佳节，整个实验进行了280天，为了大实验的顺利进行，舱内志愿者依然进行着科研任务，我们实验团队舱外的全体师生也要与舱内志愿者一起坚守岗位”，“月宫一号”实验室负责人、北京航空航天大学教授刘红表示：“在此我谨代表‘月宫一号’全体师生祝全国人民新年快乐，万事如意。”供图/北京航空航天大学

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“月宫一号”实验成功意味着什么

“月宫一号”由刘红教授团队于2013年10月研制成功，并于2014年完成了持续105天的我国首次长期高闭合度集成试验，标志着我国成为了继俄罗斯、美国之后，第三个掌握了该技术的国家，也标志着世界上首个由“人-动物-植物-微生物”构成的四生物链环人工闭合生态系统的成功建立。“月宫一号”所使用的生物再生生命保障技术，是保障人类在月球、火星等地外星球长期生存所需关键技术。在这项技术应用到空间探索前必须进行地面演示验证实验。

“月宫365”实验于2017年5月10日开始，将于2018年5月10日结束。实验顺利完成后将成为世界上时间最长、闭合度最高的生物再生生命保障系统实验，打破了世界纪录。

责任编辑：桂强