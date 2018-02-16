铁警送福迎新年 车站车厢年味浓

央视网消息：春节到处都是欢乐热闹的年味儿，火车站和列车上也不例外，在北京西站、南站等地，铁警们为归心似箭的旅客，也送上了新年的祝福。

在北京西站二楼候车大厅，民警把带有卡通警察图案的“福字”和安全出行提示，送到旅客的手中。

民警：阿姨是北京西站派出所的民警，在这里给你和家人送福。

小旅客：谢谢阿姨。

民警：希望你们在新的一年越来越好，长高个子。

小旅客：谢谢阿姨。

民警：不客气。

民警：这是我们安全回家常识，送您一个福字，祝您新春愉快。

旅客：谢谢。

北京南站的候车大厅里，来自警营和辖区的书画能人，现场为旅客们书写“福”字儿，大家候车的间隙，高高兴兴地排着队，领“福”回家。

而从北京西开往西宁的T175次列车上，也是张灯结彩，红灯笼、红窗花、中国结、平安福，随着列车缓缓驶出站台，北京乘警支队的乘警们，还给乘客们送上了小礼物，欢快的歌声陪伴大家一路平安回家。

责任编辑：霍宇昂