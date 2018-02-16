原标题：年初一降雪哈同高速多车相撞 车身扭曲司机被困
根据哈尔滨市方正县警方确认的消息，2月16日13时16分许，哈同高速公路151公里处，哈尔滨往佳木斯方向路面，由于雪天路滑发生多起相撞事故，涉及车辆20余台，有3人在上述事故中轻微受伤。
截至16时30分，事故路段仍在封闭中，警方预计现场将很快处理完毕。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 春晚开场就震撼了 炸出一堆段子手(图...
- 【 军事 】 歼20与F35空战结果如何 美称交换比1:...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 詹皇37分骑士4连胜 雷霆4人20+遭复仇
- 【 娱乐 】 央视春晚普天同庆大舞台曝光气势宏大
- 【 科技 】 红包来骗子也来 春节这些红包不能抢！
- 【 教育 】 年味变淡？ 洋“亲戚”：中国传统春节...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有