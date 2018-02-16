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年初一降雪哈同高速多车相撞 车身扭曲司机被困

年初一降雪哈同高速多车相撞 车身扭曲司机被困
2018年02月16日 22:07 看看新闻KNEWS
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　　原标题：年初一降雪哈同高速多车相撞 车身扭曲司机被困

　　根据哈尔滨市方正县警方确认的消息，2月16日13时16分许，哈同高速公路151公里处，哈尔滨往佳木斯方向路面，由于雪天路滑发生多起相撞事故，涉及车辆20余台，有3人在上述事故中轻微受伤。

截至16时30分，事故路段仍在封闭中，警方预计现场将很快处理完毕。截至16时30分，事故路段仍在封闭中，警方预计现场将很快处理完毕。

责任编辑：霍宇昂

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