原标题：年初一降雪哈同高速多车相撞 车身扭曲司机被困

根据哈尔滨市方正县警方确认的消息，2月16日13时16分许，哈同高速公路151公里处，哈尔滨往佳木斯方向路面，由于雪天路滑发生多起相撞事故，涉及车辆20余台，有3人在上述事故中轻微受伤。

截至16时30分，事故路段仍在封闭中，警方预计现场将很快处理完毕。

责任编辑：霍宇昂