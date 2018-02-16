北京除夕夜重度污染 扩散不利加烟花燃放引起

原标题：除夕夜北京现重度污染

2018年2月15日，除夕夜，五环外豆各庄，市民在燃放烟花。新京报记者 侯少卿 摄

扩散条件不利叠加烟花燃放引发污染；今天空气质量将有所改善

今年春节期间，北京烟花限改禁，五环内禁放烟花爆竹，五环外区域划定了烟花禁限放范围。不过，昨日除夕夜，北京地区仍出现了五级重度污染。目前预计，大年初一空气质量有所改善，19日空气质量彻底改善至二级良。

前日空气质量曾为一级优

连日来北京地区空气清新，天空澄澈。14日，在北风助力下，北京空气质量一级优，PM2.5小时浓度一度为个位数。预报显示，15日，受高压转高压后部作用，扩散条件略有转差，首要污染物为PM2.5，预计空气质量为二级良。不过，昨日的空气实况比预计中有所转差。

昨日8时，城六区PM2.5小时浓度为10微克/立方米，东南部通州为三级轻度污染，其余大部分地区主要为优。10时，东南部地区PM2.5小时浓度继续升高，达114微克/立方米。随后，全市空气质量整体维持在优良级别。

北京环保监测中心分析，昨日夜间，受到低压辐合带偏南风影响，扩散条件不利，同时，叠加烟花爆竹燃放及污染物传输影响，北京首要污染物为PM2.5，空气质量达五级重度污染。

昨日23时空气污染指数达293

北京空气质量实时发布平台显示，昨日14时以前，空气质量指数在30以下，为一级优水平。18时，空气质量指数成倍增长至72；20时为108，21时升高至162；22时，空气质量达到五级重度水平；23时，空气质量指数达到293，依旧为五级重度污染。

昨日23时，全市30个空气质量监测点中，20个达到重度甚至严重污染水平。良乡PM2.5小时浓度为452微克/立方米，亦庄该数据达到451。

预报显示，16日白天，受到高压底部及偏北风作用，高浓度污染物可有效清除，空气质量为三级轻度污染。17日，空气质量转差至中重度污染水平。18日为四级中度污染，19日为二级良。

北京环保监测中心相关负责人表示，烟花爆竹燃放会明显加重空气污染，使空气中PM10、PM2.5以及二氧化硫等多项污染物的浓度水平显著抬升，常会导致空气质量由本来较好水平迅速达到重度甚至严重污染水平。尤其是在不利污染物扩散的气象条件下，还会出现污染物滞留、污染持续时间延长的现象。

数据显示，2017年时的除夕夜，房山、通州监测站点峰值浓度超过1000微克/立方米，PM2.5组分中的钾离子、氯离子、镁离子、硫酸盐等物质，剧烈增加了26至97倍，其中钾离子浓度增加最多。从多年除夕夜的监测数据来看，由于燃放烟花爆竹，一般19时起污染物浓度便开始抬升，凌晨0至2时达到峰值，燃放的影响一般会持续到初一的早晨。

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北京无有效降水持续116天破纪录

新京报讯 （记者邓琦）自2017年10月23日至2018年2月15日，代表“北京天气”的南郊观象台连续无有效降水天数已达116天，打破历史最长纪录114天。

至昨日，北京仍无降水，春节期间，“雪姑娘”也难觅踪影。北京市气象局发布春节期间天气，春节期间（除夕至正月初六）大部分时间以晴到多云为主，无明显降雪和极端低温天气，最高气温3℃到8℃，最低气温零下6℃到零下4℃；其中17日（初二）夜间和18日（初三）夜间有轻雾或雾，能见度较差；19日至21日（初四至初六）有三四级北风。

据悉，历史上，南郊观象台最长无有效降水日达114天（1970年10月25日-1971年2月15日），近10年最长无有效降水日为108天（2010年10月25日-2011年2月9日）。自2017年10月23日至2018年2月15日，代表“北京天气”的南郊观象台连续无有效降水天数已达116天，打破了历史最长纪录。

北京市气候中心气候预测室科长施洪波介绍，2017年11月以来，赤道中东太平洋海温处于拉尼娜状态，受其影响，西伯利亚高压阶段性偏强，东亚大槽强度偏强，冷空气势力偏强，京津冀地区主要受西北风控制；与此同时，西太平洋副热带高压明显偏西、偏南，不利于南方的暖湿空气向北输送与来自北方的冷空气在北京交汇，所以北京难以形成大范围明显降雪。

也就是说，降雪的形成需要冷空气和暖湿气流的共同作用，而去年入冬以来，影响北京的来自西伯利亚的干冷空气很强势，南方暖湿气流进京无通道，没有暖湿空气与冷空气汇合，自然就无法形成降雪。

新京报记者 邓琦

责任编辑：霍宇昂