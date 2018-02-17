新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

近千中国人南极过年 中国或成南极游第二大客源国

近千中国人南极过年 中国或成南极游第二大客源国
2018年02月17日 04:56 北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：近千名中国人南极“过大年”

　　“亲人们！我在世界的最南端，祝你们春节快乐！拜年啦！”昨天，踏上南极半岛的那一刻，远在南极的北京游客王先生，拿手机对着自己和身后5米外的呆萌企鹅，录着拜年视频。虽然不能及时传到亲人那里，但他准备过几天网络信号恢复正常以后，第一时间发出去。他和近千名团友一起，成为中国首批大规模在南极“过大年”的游客。

　　据悉，从1月14日开始至2月中下旬，飞猪“南极专线”的2000名全国各地的游客，在一个月时间，陆续分四队从北京、上海、广州等各地出发，飞越大半个地球，到达位于世界最南城市之一的智利蓬塔阿雷纳斯，随后乘上海达路德的“午夜阳光号”，前往世界的尽头——神秘的南极半岛，这也是史上最大规模的中国赴南极包船旅游。飞猪南极专线包船共4个船期，其中有两个船期横跨春节，这意味着有近1000名中国人能在南极过“大年”。

　　在“午夜阳光号”上，游客们意外地发现，每天的自助餐除了有西式餐点之外，还有炸饺子、牛肉汤面、煮玉米棒、炒西兰花、茶叶蛋、白粥等中式餐点。春节期间，船上还能看见喜庆的对联、“福”字、中国熊猫毛绒玩具。探险队员里，更是有会说流利中文的队员协助大家登陆及聆听外国专家的讲解。

　　率领自己的探险队员在南极接待了千余位中国游客后，海达路德的驻船探险队长、曾120次到达过南极的Karin在个人Ins上赞叹：“中国游客在南极的表现和素质令人惊喜，只有部分德国游客可以与之相比。”

　　其实近年来，前往南极的中国游客数量，正在发生倍数级的高速增长，据估计，在2018年，中国有望成为仅次于美国的南极旅游第二大客源国。另据了解，根据国际南极旅游组织协会（IAATO）的规定，每年登陆南极的限量人数约为3万人。

　　文/董珺

责任编辑：刘光博

南极中国人旅游
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区