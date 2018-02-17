北京市长陈吉宁大年初二暗访雍和宫地坛庙会安全

来源：北京日报

原标题：北京市长陈吉宁暗访雍和宫地坛庙会安全

撰文 | 王皓 配图 | 戴冰

今天是大年初二，市委副书记、市长陈吉宁采取“四不两直”方式，调研检查节日期间雍和宫和地坛庙会安全运行情况。

到雍和宫上香祈福是北京人春节期间的传统祝愿形式，大年初一当天这里迎来8.53万人的高峰客流。陈吉宁与普通游客一同从西南门接受安检进入雍和宫，实地体验游览路线人员密度。看到雍和宫向游客免费赠香并组织集中上香，有效杜绝了超规格香烛带来的安全隐患，几处集中燃香处井然有序，实现了文明祈福，陈吉宁给予肯定。在检查雍和宫僧舍安全情况时，陈吉宁发现与重点文保单位一墙之隔就是一处彩钢顶临时建筑，马上扩大检查范围，走进正在营业的一家汽车玻璃公司店内了解情况，指出存在的安全隐患，要求有关部门依法加以处理。

地坛庙会南门外游客摩肩接踵。陈吉宁排队入园，沿途慰问武警、公安、安保人员和志愿者，给大家拜年。在中控室，他通过覆盖全园的视频监控系统详细了解庙会的人流和安全情况。发现地坛南门入园压力较大，易形成人流交会的堵点，他现场指导研究改进方案，要求有关部门尽快细化落实。

陈吉宁对检查的两处人员密集地区安全情况给予肯定，他说，多年来属地政府和有关部门对大型活动安保运营形成了好的管理经验，各单位工作人员无私奉献，节日期间坚守岗位，真正做到了干部在岗、群众过节，确保首都安全稳定。希望同志们再接再厉在职在责，合理安排节日值守，加强精细化管理，及时解决发现的苗头问题，确保群众过一个平安欢乐祥和的春节。

市政协副主席、市政府秘书长李伟一同检查。

责任编辑：桂强