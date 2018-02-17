外国人最常说的100个中国词出炉 第1位你绝想不到

原标题：最新！外国人最常说的100个“中国词”出炉 第一位你绝想不到

近几年，“汉语热”在全球兴起，外国人说的念的中国词儿变多了！那外国人最常说的、最热的“中国词”到底是啥呢？

今天（2月17日），中国外文局首次发布《中国话语海外认知度调研报告》。报告显示，近两年中国话语以汉语拼音的形式在国外的接触度、理解度急剧上升。

在认知度排在前100名的中国词中，文化类的词语所占比重最大，像春节、重阳等中国传统节日悉数上榜，而排名最靠前的还是非中国功夫莫属，“少林”一词高居榜首。

来，直接上榜单↓

榜单关键词：中国政治

随着中国政治经济影响力的与日俱增，以汉语拼音形式在国外出现的中国话语，已经远远的超出了传统文化的范畴。

比如说“命运共同体”“一带一路”这两个词汇的排名就相当靠前，同时，“中国梦”“中国道路”等一系列以“中国”开头的政治类语汇也纷纷入选。

榜单关键词：中国经济

经济类的词汇也不少，“人民币”、“元”、“央行”在国外民众中的知晓度最高，而被外国网友称为中国新四大发明之一的“支付宝”等新兴词汇也入选榜单。

榜单关键词：中国制造

有不少代表中国科技创新能力的词汇上榜。比如让外国人纷纷点赞的“中国高铁”就登上了科技类词汇的榜单，再比如代表中国航空航天实力的“嫦娥”探月工程、或者“悟空”暗物质卫星等词汇，也被国外民众所熟知，成为中国创新能力的代表。

榜单关键词：中国哲学

以孔子、老子、阴阳（气、道、八卦、孙子、妈祖、儒、孟子、中庸）为代表的中国传统哲学类，也表现突出，八卦、孟子两个词也以拼音的方式收进了《牛津英语词典》。

榜单关键词：中国功夫

榜单关键词：中国美食

美食人人爱， 8个中国美食名词上榜，其中国外民众认知度最高的中国美食词汇是“饺子”，在榜单中排名第28位，除此之外，“豆腐”、“火锅”、“枸杞”、“馒头”“煎饼”等词也纷纷入选。

“枸杞”的入选有些令人意外，竟然跻身榜单第71位，这应该和一段时间枸杞风靡欧美有很大的关系，在海外社交平台Instagram上，搜索“Goji”，可以搜到超过20万条网友晒枸杞的帖子。

榜单关键词：中国节日

榜单关键词：中国景观

责任编辑：桂强