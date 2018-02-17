中国兵马俑在美国展出 手指被游客折断并偷走(图)

原标题：中国兵马俑在美国展出 兵俑手指被游客折断并偷走

图：美国abc电视台画面显示被圈出的兵俑拇指被折断

综合美国abc电视台和英国《每日邮报》等媒体2月15日报道，近日，美国一名24岁青年在参加周末派对时偷偷溜进已经闭馆的费城富兰克林学会博物馆，折断了陈列在展厅里的一个秦始皇兵俑的手指，并将其藏在自己的衣兜里偷走。美国联邦调查局日前锁定了这名青年的住所，并拿回了被盗走的中国文物。

报道称，这些兵马俑是中国借给费城富兰克林学会博物馆展出的。展出的展品一共有10个陶俑，其中包括一个将军俑、一个战车士兵俑、一个战马俑。此外还有金银玉器钱币等170余件文物一同展出。

美国联邦调查局称，去年12月21日，来自美国特拉华州的24岁青年Michael Rohana来到费城的这家博物馆参加一个周末派对。监控视频显示，当天晚上9点15分，他一个人偷偷溜进一个已经闭馆的展厅，随后又叫来两名朋友，并带着朋友四处参观。Rohana的朋友没一会儿就离开展厅了，但是Rohana却逗留了几分钟，并掏出手机用手电筒照着一个兵俑的手指仔细研究。

图：兵俑手指被盗前后对比图

他还站上陈列台，手臂搭在兵俑肩膀上来了一张自拍。在他离开房间时，他折断了兵俑的一个左手拇指，塞进自己的左边口袋里。直到几周后的1月8日，博物馆的工作人员才发现这个兵俑少了一根手指。《信使邮报》报道称，这个被损坏的兵俑价值450万美元（约合人民币2855万元）。

图：费城富兰克林学会博物馆

1月13日，联邦调查局官员来到Rohana家中询问情况，并问他：“他手上是不是有东西想要上交给FBI。” Rohana回到自己的卧室，从抽屉里拿出一个兵俑手指，老老实实地交给了FBI。随后这个被盗的手指被归还博物馆。

目前，Rohana面临美术品窃盗罪的指控。费城富兰克林学会博物馆本周三发表声明称，他们外包给安全服务承包商的安保系统存在漏洞。展厅虽然闭馆了，却没有锁门，导致了前来参加聚会的客人能够进入闭馆的展厅。

来源：东方网

责任编辑：桂强